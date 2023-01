Kulturstätten: Deshalb bleiben auch nach Corona die Besucher weg

Thomas Renz von der Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung in Berlin erklärt: "Langfristig zeichnet sich eine Entwöhnung ab, die wir noch nicht empirisch fassen können. Es ist nur ein Phänomen, das uns begegnet, auch in sehr vielen Diskussionen mit Einrichtungen selbst. Offenbar scheint das Leben ohne Kultureinrichtungen doch auch für einige Menschen funktioniert zu haben. Und entsprechend weniger Besucher und Besucherinnen haben wir da.“ Renz' Wissensgebiet ist die Nicht-Besucherforschung - also die Frage, warum Menschen nicht ins Museum, ins Theater oder ins Konzerthaus gehen.

Forscher: "Großes Klassismusproblem"

Dass die Museumshallen und Theaterränge hierzulande nach der Corona-Pandemie nicht überrannt werden von kulturell und sozial ausgehungerten Zuschauern, überrascht ihn nicht. Denn den Besucherschwund der traditionellen Häuser beobachtet Renz schon länger: "Schon 2019, aber auch schon 20 Jahre vorher war es problematisch, was die kulturelle Teilhabe betraf. Der langfristige Grund fürs Wegbleiben ist im Grunde genommen: kein Interesse. Wenn das Kulturangebot nicht Teil der eigenen Lebenswelt, Teil des eigenen sozialen Umfelds ist, dann finden Besuche auch nicht statt. Es sind bestimmte soziale Gruppen, bei denen dieses Interesse sehr groß ist. Da kann man ganz klar sagen: Eine gesellschaftliche Elite. Das sind Menschen mit hohen Bildungsabschlüssen, in der Regel auch entsprechenden Haushaltseinkommen. Der Kulturbetrieb hatte schon immer ein ziemlich großes Klassismusproblem, was sich jetzt durch die Pandemie noch verstärkt hat.“

Das Problem ist eigentlich bekannt: Theater, Museen, Konzerthäuser sprechen nur einen kleinen, ganz bestimmten Teil der Menschen an. Doch was können Kultureinrichtungen tun, um kulturferne Menschen in ihre Häuser zu locken? Können sie überhaupt etwas tun? Schließlich – auch das ein Befund der Nicht-Besucherforschung – werden die kulturellen Interessen in sehr jungen Jahren geformt. Renz sagt: "Im Grunde genommen entsteht das Interesse an Kunst und Kultur in der Kindheit und Jugend. Der größte Einflussfaktor ist die eigene Familie, gefolgt von der Schule. Eine Kollegin hatte vor ein paar Jahren mal eine Zahl errechnet und kam zum Schluss, dass mit circa 14 Jahren das Interesse an Kunst und Kultur abgeschlossen ist.“

Kultur für alle?

Wer mit 18 noch nie in einem Theater war, fängt nicht plötzlich mit 42 Jahren damit an. Eine ernüchternde Erkenntnis, die die alte Idee einer "Kultur für alle" wie einen naiven Wunschtraum erscheinen lässt. Einen Wunschtraum, an dem es trotzdem festzuhalten lohnt – und sei es nur als schwer erreichbares Ideal. Denn eine öffentlich geförderte Kultur nur für die Elite passt nicht zu einer Demokratie. Doch wie können die großen Häuser diesem Ideal näherkommen – und wieder für breitere Gesellschaftsschichten attraktiver werden?

Thomas Renz sagt: "Der eine Bereich wäre, Rahmenbedingungen zu optimieren. Das beginnt bei der Kommunikation, beispielsweise im Theater spielt die Theaterkritik in der Zeitung eine riesengroße Rolle fürs Haus. Aber nur ganz bedingt für einen Großteil der potenziellen Gäste. Wohingegen die Leute in sozialen Medien ja zunehmend eine andere Art von Kommunikation betreiben. Oder auch solche Rahmenbedingungen wie: Wie komme ich zum Ticket? Kann ich es kurzfristig stornieren? Oder so banale Fragen wie: Wie lange geht die Vorstellung? Und kriege ich dann meine S-Bahn noch?"

Erkenntnisgewinn oder Verflachung?

Viele Häuser haben das schon verstanden, betreiben eigene Social-Media-Kanäle, stellen Trailer zu ihren Stücken ins Netz, bieten Einführungen zu ihren Stücken an, verkaufen vergünstigte Tickets. Doch gerade die Experimente mit vergünstigtem oder freiem Eintritt zeigen: Auch die Abschaffung solcher Hürden für einen Besuch spült kaum Leute ins Haus, die nicht sowieso zumindest hin und wieder dort vorbeischauen. Es bleibt die Frage, wie überhaupt das Interesse geweckt werden kann am "rahmenbedingungsoptimierten" Kulturbesuch. Renz meint: "Der Kern des Angebots ist eigentlich die größte Frage, also die Frage: Welche Themen werden da verhandelt und in welchen Formaten werden diese Themen gespielt? Ist das kompatibel mit meiner Lebenswelt? Ist das die Art, wie ich meine Freizeit gestalte?"

Die große Sorge dabei: Wir verflachen die Kunst, wenn wir sie für möglichst viele Menschen öffnen. Wir entwerten sie, berauben sie ihrer Ausdruckskraft und ihres Potentials für Erkenntnisgewinne. Wie also sollen sich die Häuser für ein breiteres Publikum öffnen, ohne Abstriche beim Anspruch an die Kunst zu machen? Sollten Theater und Konzerthäuser in Zukunft zweigleisig fahren? Freitag fünf Stunden Wagner und Samstag Arien-Abend? Oder lässt sich beides verbinden: Populäres mit Anspruchsvollem? Renz hat einige Ideen: "Mein Plädoyer wäre, gerade diesen Zustand der öffentlichen Förderung als Auftrag und Chance zu verstehen, ein bisschen ein Experimentier-Ort zu sein, wo man künstlerische Avantgarde mal neu verhandelt: Ein Beispiel wäre eben auch mal einen Fernsehstar ins Schauspiel zu holen, aber den dann auch klug und künstlerisch anspruchsvoll in die Inszenierung einzubetten. Man kann auch im Orchestergraben mal einen DJ reinstellen und samstagnachts Party in der Oper machen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, auf hohem künstlerischen oder wissenschaftlichen Niveau zu arbeiten und sich dennoch zu reformieren."

Die Krise als Chance begreifen: Das hat man von allen Seiten während der Pandemie gehört. Die Kultur sollte es tatsächlich versuchen. Denn sie könnte so nicht nur die Post-Corona-Krise lösen, sondern auch einen jahrzehntelangen Trend umkehren.