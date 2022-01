Kulturschaffende atmen auf: Lockerungen sind wichtiges Zeichen

50 Prozent Auslastung der Spielstätten, nicht mehr so strenge Abstandsregeln: Wegen der neuen Corona-Regeln herrscht große Freude am Städtebundtheater Hof, das am kommenden Freitag die Premiere der spartenübergreifende Produktion "Maria de Buenos Aires" feiert.

Geplant waren eigentlich nur 140 Zuschauer – jetzt allerdings dürfen wieder 240 Plätze belegt werden. Vorbei die Zeiten fast leerer Zuschauerränge – für den Geschäftsführer des Hofer Städtebundtheaters, Florian Lühnsdorf, ist das ein erster wichtiger Schritt hin zur Normalität im Theater. Die Freude darüber ist am Städtebundtheater in Hof groß.

Kleinkunstbühnen weiterhin im Abseits

50 Prozent Auslastung ist zwar für große Theater ein wichtiges Zeichen, doch die Kleinkunstbühnen fühlen sich weiterhin im Stich gelassen. Für sie ist auch eine 50 prozentige Auslastung ihrer Spielstätte oft nicht wirtschaftlich rentabel. Ein Beispiel ist das Hofer Galeriehaus: Betreiber Michael Böhm musste für Januar alle geplanten Auftritte absagen. Mit der bisher geltenden Regel von 25 Prozent Auslastung hätten nur 15 Zuschauer Platz gefunden. Auch mit doppelt so vielen Zuschauern kommt er nicht auf seine Kosten. Michael Böhm befürchtet, dass der Nischenkultur in Bayern die Existenz entzogen wird. Er fordert für kleine Kulturbetriebe weiterhin schnelle finanzielle Unterstützungen.

Uneinheitliche Regeln für Kultur

Eigentlich wollte Michael Böhm in diesen Tagen das Ein-Personen-Stück "Danner" vom Hofer Autor Roland Spranger aufführen. Im hessischen Marburg wird es derzeit gespielt – in Hof nicht. Bislang gelten in Deutschland keine einheitlichen Coronaregeln für kulturelle Veranstaltungen. Die Kulturschaffenden fordern deshalb bundesweit einheitliche Regeln.

"Mich ärgert einfach, dass es in anderen Bundesländern andere Regeln gibt. Ich hätte gerne, dass sie eindeutig sind." Michael Böhm, Betreiber Galeriehaus Hof