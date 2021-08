Kulturrat fordert Bundesministerium für Kultur und Medien

Der Deutsche Kulturrat hat von der künftigen Bundesregierung die Einrichtung eines Bundesministeriums für Kultur und Medien gefordert. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, "Kulturpolitik in seiner Verschränkung mit anderen Politikfeldern zu begreifen", erklärte der Kulturrat am Sonntag in Berlin.

Die Einrichtung eines Ministeriums sei demnach eine "konsequente Weiterentwicklung" der bisherigen Struktur mit einer Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auch würde damit die Bedeutung, die Kulturpolitik für das Zusammenleben in Deutschland, für die Künste und für die Entwicklung der Medienlandschaft habe, unterstrichen.

Kultur im Grundgesetz?

Der Deutsche Kulturrat regte eine Diskussion darüber an, "inwiefern die Bundeskulturpolitik im Inland und die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in einem Ministerium zusammengeführt" werden könnten. Zudem seien "Impulse für kulturelle Bildung" seitens der Bundeskulturpolitik unverzichtbar. Der Deutsche Kulturrat forderte auch die Verankerung des Staatsziels Kultur im Grundgesetz mit dem Wortlaut: "Der Staat schützt und fördert die Kultur".

Kulturrat: Haben Schaffung von Kulturämtern auf Bundesebene mit beeinflusst

Kulturratsgeschäftsführer Olaf Zimmermann erklärte: "Es kommt endlich Bewegung in die Debatte um die Aufwertung der Bundeskultur." Der Deutsche Kulturrat sei es gewesen, der 1998 die Stärkung der Bundeskulturpolitik zum Wahlkampfthema gemacht habe. Ergebnis sei die Schaffung des Amtes der Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt und die Einsetzung des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag gewesen.

"Jetzt ist es Zeit, den zweiten Schritt zu tun und in der kommenden Legislaturperiode ein vollwertiges Kulturministerium auf der Bundesebene oder zumindest den oder die Beauftragte für Kultur und Medien im Kanzleramt in Ministerrang zu heben. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die Linke würden über eine Aufwertung der Bundeskulturpolitik nachdenken, so Zimmermann.