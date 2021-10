Kulturpreis Bayern in München verliehen

BR-Intendantin Katja Wildermuth nutzte die Verleihung der bayerischen Kulturpreise für ein Plädoyer nach eineinhalb Jahren Pandemie: "Was ich den Künstlerinnen und Künstlern jetzt wünsche, ist Sichtbarkeit. Damit meine ich nicht nur Publikum. Ich meine auch die Kollegen, auch Kritik." Weil der Kulturbetrieb so lange ruhen musste, sei die Wertschätzung für Kulturschaffende aktuell besonders hoch. Sie hoffe, dass diese Einstellung von Dauer bleibe.

Auch Hannes Ringlstetter thematisierte in seiner Rede die Veränderungen der vergangenen Monate: Er schätze vor allem die gestiegene Gesprächsbereitschaft zwischen Kultur und Politik während der Pandemie. Der Kabarettist, Musiker, Schauspieler und Buchautor hat eine eigene Show im BR-Fernsehen und wurde mit dem Sonderpreis ausgezeichnet.

Thomas Demand im Bereich Kunst ausgezeichnet

In der Kategorie Kunst erhielt der 1964 in München geborene Thomas Demand einen Bayerischen Kulturpreis. Seine Methode: Er baut aus Papier historische Schauplätze täuschend echt, aber ein wenig verstörend perfekt nach. Dann fotografiert oder filmt er die Nachbauten. Die Modelle werden zerstört. Was übrigbleibt, sind durchaus unheimliche Fotos und Filme, die seit 15 Jahren international in Museen sehr erfolgreich präsentiert werden.

Von Bayern in die Welt wirkte auch das Ehepaar Gretel und Erwin Eisch aus dem Bayerischen Wald. Sie stehen für moderne Glaskunst als Teil der internationalen Studioglasbewegung seit den 60er-Jahren. Das Glasmuseum in Frauenau bewahrt einige ihrer Werke.

Auch Preise im Bereich Musik und Schauspiel

Im Bereich Musik konnte Reinhard Kammler einen Bayerischen Kulturpreis entgegennehmen. Der Gründer der Augsburger Domsingknaben leitete den Kirchenchor bis 2019. Und auch der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck hat einen kirchlichen Hintergrund: 14 Jahre lang wirkte er als evangelischer Pfarrer in Trabelsdorf bei Bamberg, bis er aus seinem musikalischen Hobby einen neuen Beruf gemacht hat.

Erst 25 Jahre alt ist die bayerische Kulturpreisträgerin im Bereich Schauspiel – Luisa Wöllisch. Sie ist in Tutzing am Starnberger See aufgewachsen und wurde mit dem Down-Syndrom geboren, einem Gendefekt, der geistige und körperliche Einschränkungen mit sich bringt. Sie spielt auf diversen Theaterbühnen. Zu ihren erfolgreichsten Filmen zählen "Die Goldfische" sowie der Eberhofer-Krimi "Grießnockerlaffäre".