Kulturpass 2023: "Es ist ein Anfang!"

Moritz Junge wird nicht vom Kulturpass profitieren, denn Junge – Mitglied im Jugendrat der Generationenstiftung – ist 19. Zu alt. Ausschließlich Menschen, die im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, haben ein Recht auf den Kulturpass. So wollen es Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Rund 750 000 Menschen profitieren

Dennoch sieht Junge die Einführung des Kulturpasses positiv. "Genug ist es auf keinen Fall. Aber es ist ein Anfang!", betont er im BR-Interview. Die Regierung zeige damit, dass die Jugend im Bewusstsein der Politik angekommen sei. Für Moritz Junge auch eine Frage der Gerechtigkeit. Immerhin hätten junge Menschen mit am schwersten unter der Corona-Pandemie gelitten. Da komme diese Unterstützung zur rechten Zeit. Auch wenn es noch Luft nach oben gebe.

Rund 750 000 Bürgerinnen und Bürger erhalten in diesem Jahr 200 Euro, die sie für Kultur ausgeben können. Das Geld soll über eine App ausbezahlt werden. Wofür sie den Betrag verwenden – ob für Bücher, Kino-, Konzert- oder Theaterkarten – das bleibt den jungen Erwachsenen selbst überlassen.

Kulturpass soll Publikumsschwund entgegensteuern

Die Bunderegierung möchte damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits jungen Menschen einen Zugang zu Kultur ermöglichen – mittelbar aber auch die Kulturstätten unterstützen, die nach der Corona-Pandemie mit mangelnder Auslastung kämpfen. Die AG Kino-Gilde sieht in der Einführung es Kulturpasses entsprechend eine "große Chance, die Kulturaffinität in den jüngeren Generationen strukturell und nachhaltig zu verbessern". Verbandsvorsitzender Christian Bräuer verweist in dem Zusammenhang auch auf Frankreich. Dort wurde der Kulturpass bereits eingeführt – und das mit großem Erfolg.

Moritz Junge ist dagegen vorsichtiger mit seiner Prognose. Er bezweifelt, dass die 18-Jährigen jetzt massenhaft ins Theater strömten. Das Problem sei nämlich nicht nur ein finanzielles, sondern habe auch mit der Spielplangestaltung zu tun. "Wenn wir uns die Spielpläne der Theater und Konzerthäuser ansehen – das ist nicht wirklich etwas, von dem man sagen würde: das spricht die Jugend an", so Junge. Vor allem die klassischen Kulturinstitutionen orientierten sich seiner Wahrnehmung nach eher an den Wünschen eines älteren Publikums. Die Jüngeren blieben dagegen auf der Strecke.

Start im zweiten Quartal

Klar: Wo kein Angebot, da auch keine Nachfrage! Wie attraktiv die Spielpläne für die jungen Menschen tatsächlich sind, wird sich in ein paar Monaten zeigen. Starten soll der Kulturpass nämlich erst zu Beginn des zweiten Quartals. Claudia Roth hat jedoch schon angekündigt, bei Erfolg erwäge man eine Erweiterung des Kulturpasses auch auf über 18-Jährige. Moritz Junge würde das auf jeden Fall begrüßen. Und wer weiß – vielleicht erhöht das ja auch den Anreiz für Theater- und Konzerthäuser, sich stärker an den Wünschen dieses dann so jungen wie finanzkräftigen Publikums zu orientieren.