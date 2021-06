"KulturPalast Anwanden" mit Pelzig und Heimatgefühlen

Der Schrebergarten seines Vaters von oben fotografiert, jeden Monat des Jahres – das zeigt der Nürnberger Fotograf Uwe Niklas im Rahmen der Gruppenausstellung "Sweet Home". Der Garten sei eine Form von Zuhause, von Heimat, erklärt Niklas. Philipp Eyrich hat gleich einen ganzen Schiffscontainer auf dem Gelände des Gut Wolfgangshof aufgestellt. Der umgebauten Container ist seine neue künstlerische Heimat, sein mobiles Atelier.

Heimatgefühle in der Ausstellung "Sweet Home"

"Sweet Home" oder Heimat sei für ihn ein Ort, an dem er sich frei fühle zum Arbeiten, sagt der Künstler Philipp Eyrich. Und ein Atelier in einem Container könne man auch in der Natur aufstellen wie auf dem Wolfgangshof in Anwanden (Lkr. Fürth). "Vielleicht ist das die Arbeitsheimat der Zukunft", sagt Eyrich. In den vier Tagen des Kulturpalasts zeigen knapp 40 Künstlerinnen und Künstler in ehemaligen Ställen, einer Wagenhalle oder im Freien auf dem Gelände ihre Werke aus Malerei, Tonkunst, Fotografie, Bildhauerei und Architektur. Kritisches ist dabei, Unterhaltsames, aber auf jeden Fall sehr Spannendes.