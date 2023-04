"Kulturhauptstadt": Welterbe-Museum in Bayreuth eröffnet

Der Freistaat habe in das neue Informationszentrum 16 Millionen Euro investiert, so Füracker. "Es ist ein Zeichen, dass wir es ernst meinen, mit der Fortführung guter bayerischer Kultur."

Für das Geld ist im ehemaligen Redoutenhaus direkt neben dem barocken Opernhaus ein Museum und ein Info-Zentrum entstanden, das Einblicke in die Architektur des Hauses ermöglicht, das höfische Leben veranschaulicht und über Theater- und Aufführungstraditionen informiert. Das Museum mit zahlreichen interaktiven Elementen dient als Ergänzung und Erklärung der barocken Welterbe-Stätte.

Das Markgräfliche Opernhaus sehen, riechen und hören

In den neuen Ausstellungsräumen lassen zahlreiche interaktive Stationen, Modelle und Originale den Besucher in die Geschichte des Opernhauses und in die Musik- und Theaterlandschaft des 18. Jahrhunderts eintauchen, so Museumskuratorin Cordula Mauß. Und das mit allen Sinnen: "Sie können hier sehen, riechen, hören – damit für alle etwas dabei ist, unabhängig vom Alter und ob alle Sinne noch so gut funktionieren." Im Mittelpunkt stehe zwar das Opernhaus, die Ausstellung will aber auch zeigen, wie man es sich belebt vorstellen kann.

Das Markgräfliche Opernhaus gehört zu den wenigen in Europa erhaltenen Theaterbauten des 18. Jahrhunderts und fasziniert Besucherinnen und Besucher mit der reich verzierten Innenausstattung sowie mit der historischen Bühnentechnik. Anders als viele historische Aufführungsstätten wurde das Haus nicht von Bränden oder Krieg zerstört und auch nicht maßgeblich umgestaltet. Gebaut wurde es ab 1744 innerhalb von vier Jahren auf Wunsch von Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth. Der Anlass: Die Hochzeit ihrer einzigen Tochter, Elisabeth Friederike Sophie.

Das "Markgräfliches Opernhaus. Welterbe & Museum"; wie es nun konkret heißt, ist am Samstag für alle Interessierten bei freiem Eintritt von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit Informationen von dpa.