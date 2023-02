> Kultur > Kulturfonds Energie: Kulturstätten bleiben auf Kosten sitzen

Theater, Musikclubs und Konzerthallen stehen in der aktuellen Energiekrise vor existentiellen Bedrohungen. Heute tritt der "Kulturfonds Energie" in Kraft. Der Bund will damit die Kultur in der Krise stärken. Doch nicht alle sind begeistert.