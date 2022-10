Kulturförderer Wolfgang Bühl schenkt Musikfest ION ein Zuhause

"Es gibt Geschichten, die gibt es gar nicht. Oder wenn, dann eben nur hier in Nürnberg!", resümmierte der Geschäftsführende Intendant des Musikfests ION Moritz Puschke, die Geschichte, die am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin im neuen Domizil des Musikfests vorgestellt wurde: Der Nürnberger Unternehmer und Kulturförderer Wolfgang Bühl räumt den Festival-Machern ein dauerhaftes kostenloses Nutzungsrecht in einem denkmalgeschützten Haus in der Nürnberger Altstadt ein.

Dauerhaftes Nutzungsrecht für Musikfest-Organisatoren

Das Nutzungsrecht für das Gebäude in der Winklerstraße 13 soll so lange gelten, wie es das Musikfest ION gibt, heißt es weiter. Bei dem Gebäude handelt es sich um eines der ältesten Häuser Nürnbergs aus dem Jahr 1371. Im kommenden Jahr sollen drei Geschosse des Vorderhauses bezogen werden. Hinzu kommen ein historischer Saal und ein Innenhof.

Herzensangelegenheit des leidenschaftlichen Klassikfans

Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, so Bühl. Sein Engagement begründete der Stifter folgendermaßen: "Ich habe keine Erben und meine Frau starb 2016. Ich habe mich deswegen schon eine ganze Weile damit befasst, wer unser Vermögen bekommen soll. Als leidenschaftlicher Klassikfan besuche ich seit über 20 Jahren Konzerte des Musikfests ION.". Zudem, so der Mäzen weiter, passten die drei Räume, der Saal und der Garten "von ihrem ganzen Ambiente her wunderbar zum Festival". Auch die Lage sei in unmittelbarer Nähe zu den Kirchen St. Sebald, St. Lorenz und der Frauenkirche wie geschaffen für die ION.