"Kultureller Kahlschlag": Theater empört über Lockdown

Die Stimmung in der Kulturbranche ist sehr gereizt, das Verständnis für den jetzt angekündigten Lockdown ab 2. November gering. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gemeinsam mit allen Ministerpräsidenten der Länder vereinbart, dass sämtliche Spielstätten, aber auch Bäderbetriebe und Messegelände bis Ende November geschlossen bleiben. Der Bundesverband Schauspiel (BFFS), die Interessenvertretung der Schauspieler in Deutschland, kritisiert das in einem Offenen Brief als "vollkommen unnötigen Schlag vor den Bug", den kleinere und nicht öffentlich geförderte Theater nicht überleben würden.

Lockdown "weder sinn- noch maßvoll"

Es gebe derzeit wenig Orte, an denen Menschen so sicher seien vor einer Ansteckung als im Theater. Der Verband protestiert "aufs Schärfste" gegen die aktuelle Corona-Politik: "Statt von der Kreativität der Theater zu lernen, werden sie jetzt wieder geschlossen. Angesichts eines erneuten exponentiell ansteigenden Infektionsgeschehens erkennen wir selbstverständlich die Notwendigkeit neuer Maßnahmen an. Aber sie müssen sinn- und maßvoll sein. Theater zu schließen, obwohl sie derzeit kein Risiko darstellen, ist weder sinn- noch maßvoll." Ein "kultureller Kahlschlag ohne Beispiel" werde die Folge sein.