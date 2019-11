Kultureller Ehrenpreis der Stadt München für Gerhard Polt

Osterhasi – oder doch Nikolausi? Gerhard Polt gehört zu den Kabarettisten, deren Bühnennummern ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Polt hat die gebremste Wut des kleinen Mannes, hat Selbstzufriedenheit und Verunsicherung dargestellt wie kein anderer. Und er begibt sich wie kein anderer immer wieder auf die Suche nach der bayerischen Seele.

Kabarettist und Philosoph

Auf der Bühne, in der BR-Serie "Fast wia im richtigen Leben", in Filmen wie "Kehraus", "Man spricht Deutsch" oder "Herr Ober!" schrieb sich Polt unverwechselbare und dennoch komplexe Charaktere auf den Leib. Wenn er das Spießertum verkörpert, ist das keine schlichte Sache, sondern ein wuchtiges, vielschichtiges Ereignis. Gerhard Polt ist Autor, Schauspieler und Kabarettist, nun wird er für sein Lebenswerk mit dem Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München geehrt. Polt gehöre zu München "wie das Oktoberfest, die Frauenkirche oder der Viktualienmarkt", heißt es in der Begründung der Jury.

"Viele seiner Sätze sind in den Alltagsgebrauch übergegangen. Dabei ist seine Komik bei all ihrer absurden Drastik meist so hintergründig, dass einer der Juroren für den Kulturellen Ehrenpreis im diesjährigen Auswahlgespräch mehrfach darauf pochte, Polt sei gar kein Kabarettist, sondern einer der größten Philosophen, die wir haben." Begründung der Jury zum Kulturellen Ehrenpreis

Gerhard Polt wurde 1942 in München geboren und wuchs im Wallfahrtsort Altötting auf. Zum Polt-Kosmos gehören Weggefährtinnen wie die Schauspielerin Gisela Schneeberger, mit der er ein geniales Filmpaar abgab, oder die Biermösl Blosn, mit denen er subversive Kabarett-Musik-Abende auf die Bühne gebracht hat.

Preis für Münchner Kulturschaffende

Der Kulturelle Ehrenpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird jährlich an eine Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung mit engem Bezug zu München für ihre kulturellen beziehungsweise wissenschaftlichen Leistungen vergeben. Im März 2020 wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Gerhard Polt den Preis überreichen. Die Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre waren Dieter Hildebrandt, Senta Berger, Jürgen Habermas, Uwe Timm, Werner Herzog, Herlinde Koelbl, Klaus Doldinger, Günter Rohrbach und zuletzt Antje Kunstmann.

Am 10. Dezember ist Gerhard Polt zusammen mit Autorin Jackie Thomä und Jan Weiler zu Gast in der Literatursendung "Gottschalk liest?" im Bayerischen Fernsehen.