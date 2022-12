Kulturelle Teilhabe: Für einen Euro ins Museum oder Theater

Das Staatstheater Augsburg und andere Institutionen der Stadt gehen voran. Mit dem Kultursozialticket, das gerade einmal einen Euro kostet, schaffen sie eine kulturelle Teilhabe für alle: Geflüchtete, Menschen, die Grundsicherung oder Bafög erhalten, oder die von einer niedrigen Rente leben müssen. Die Augsburger Museen, Theater und Konzertsäle erweitern damit das Angebot, das bisher nur für Inhaber des Tafelausweises galt, und verschaffen zugleich auch diesem größeren Kreis von Bedürftigen die Möglichkeit, schon im Vorverkauf Karten für Theater und Konzerte zu erwerben.

Fahrkarte im Kultursozialticket inbegriffen

"Im Zuge unserer Bemühungen, Barrieren abzubauen und das Theater für alle zu öffnen, war es uns ein besonderes Anliegen, den Kauf des Kultursozialtickets auch im Vorfeld einer Veranstaltung zu ermöglichen. So wird das Kulturerlebnis besser planbar und der Besuch im Staatstheater Augsburg für alle, die sich ein Ticket zum Normalpreis nicht leisten können, noch einfacher", erklärt André Bücker, Intendant des Staatstheaters. "Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit wollen wir möglichst vielen Menschen einen unbeschwerten Abend im Theater und somit gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen."

Wer das Kultursozialticket im Vorfeld kauft, kommt auch umsonst zu den Spielstätten: Alle Eintrittskarten des Staatstheaters sind drei Stunden vorher und nachher zugleich als Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr gültig, was den Theaterbesuch insgesamt noch einmal deutlich günstiger macht.

Das Kultursozialticket gibt es beim Besucherservice des Staatstheaters Augsburg in der Tourist-Information am Rathausplatz montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 17:30 Uhr sowie samstags von 10 bis 17 Uhr. Eine Online-Buchung des Tickets ist nicht möglich.