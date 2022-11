Kulturelle Aneignung: Raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken

Seit es Menschen auf diesem Planeten gibt, übernehmen sie Elemente aus anderen Kulturen, seien es Klänge, Ideen, Muster oder Moden. Ohne kulturelle Aneignung wäre Kultur statisch, unbeweglich, gewissermaßen tot. Und entspräche damit der tristen rechtsidentitären Logik von kultureller "Reinheit", von säuberlich getrennten Völkern und Traditionen.

Der karibische Philosoph Édouard Glissant formulierte es im Jahr 2007 so: "Keine Kultur ist heute isoliert von den anderen. Es gibt keine reinen Kulturen, das wäre lächerlich. Die Spur des Lebens wird nicht durch das Identische gelegt, sondern durch das Verschiedene."

Gleich + Gleich = Nichts Neues

Glissants Fazit: "Das Gleiche produziert nichts", was schon bei der Genetik beginne: Zwei gleiche Zellen können nichts neues produzieren. Das gelte auch für die Kultur. Und doch gibt es reichlich Gesprächsbedarf, wie die Debatten der vergangenen Monate zeigen.

Die Schweizer Band "Lauwarm", die deutsche Sängerin Ronja Maltzahn oder der österreichische Gitarrist Mario Parziek: Sie alle wurden 2022 im deutschsprachigen Raum "gecancelt". Ihre Konzerte wurden abgesagt oder abgebrochen. Weil die Musiker als weiße Menschen Dreadlocks, lange verfilzte Haare tragen, was manche Milieus als kulturelle Aneignung und damit als unangemessen sehen.

Warum? Das erklärt das Online-Lexikon Wikipedia. Weil Träger einer "dominanteren Kultur" Kulturelemente einer "Minderheitskultur" übernehmen und sie "ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung" in einen anderen Kontext stellen. Zum Thema werde es vor allem dann, "wenn die übernommenen Kulturelemente einer Minderheit angehören, die als sozial, politisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligt gilt".

Wenn aus Unterdrückung Mode wird

Eine solche Minderheit sind die jamaikanischen Rastafari, mit denen Dreadlocks hauptsächlich assoziiert werden. Tatsächlich aber ist die Lage auch hier komplizierter, als sie zunächst erscheint. Denn die "Dreads" haben eine lange Historie, spielten auf verschiedenen Kontinenten – sogar in Europa – und in diversen spirituellen Bewegungen eine wichtige Rolle. Und sind damit selbst ein Paradebeispiel für sich beeinflussende Kulturen.

Und doch kann man darüber nachdenken, ob privilegierte weiße Menschen, die keine Erfahrungen mit Marginalisierung gemacht haben, sich mit dem Widerstands-Symbol unterdrückter, nicht-weißer Menschen schmücken sollten.

Besonders fragwürdig wird es, wenn daraus finanzieller Profit gezogen wird: So schickte der Designer Marc Jacobs 2016 seine großteils hellhäutigen Models mit buntgefärbten Dreadlocks über den Laufsteg – was für Empörung sorgte.

Ethik der Kulturellen Aneignung

"Ich würde behaupten, dass bestimmte Formen der kulturellen Aneignung, die vor 30 Jahren völlig normal und politisch emanzipatorisch waren, mittlerweile so entleert sind, dass man sie lieber nicht mehr vornehmen sollte", sagt der Berliner Autor Jens Balzer, der gerade eine "Ethik der Appropriation" verfasst hat.

Beispiel Dreadlocks: Vor 30 Jahren seien die verfilzten Haare bei weißen Menschen noch als Symbol der anti-rassistischen Solidarität mit jamaikanischen Migranten gelesen worden. "Heute ist es nur noch ein Fashion-Item", sagt Balzer.

Problematisch sei das Prinzip "everything but the burden", zu Deutsch "Alles, außer der Bürde": Sich als weiße Mehrheitsgesellschaft das Dekorative, Coole, Schöne, Innovative fremder Kulturen anzueignen und dabei die Last zu vergessen, die es bedeutet, zu einer diskriminierten Gruppe zu gehören. Sich also die Rosinen aus dem Kuchen zu picken.

Kulturelle Aneignung als Zeichen der Weltoffenheit

Es gab Zeiten, in denen es aus westlicher Sicht als weltoffen galt, beispielsweise als so genannter "Ägyptomane" entsprechende Mode und Architektur nach Europa zu bringen, als Mann des 17. Jahrhunderts einen "japanischen Rock" zu tragen, oder sich als Hippie des 20. Jahrhunderts mit Kleidung aus Indien oder Afghanistan zu schmücken.

Doch wann hat sich diese Wahrnehmung verändert? Ein wesentliches Drehmoment seien die USA der 1980er Jahre gewesen, erklärt Popkritiker Balzer. "Schwarze afroamerikanische HipHopper begannen dagegen aufzubegehren, dass die popmusikalische Geschichtsschreibung als eine von weißen Königen erzählt wird."

Zum Beispiel: Elvis als König des Rock'n'Roll, Benny Goodman als König des Swing, Eric Clapton, König der Bluesgitarre, während, so Balzer "natürlich alle wesentlichen Inspirationen der weißen Popkultur von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen kamen, die aber als ursprüngliche Schöpferinnen in der Geschichtsschreibung in den Hintergrund gedrängt wurden".

Geprägt wurde diese Widerstandsbewegung etwa durch die sozialkritischen Songs der Rap-Gruppe Public Enemy: "Fight the Power", "Bekämpfe die Macht" war einer ihrer großen Hits. Darin geht es um die Kritik an Machtverhältnissen. Vor allem auch um die Macht über die Geschichtsschreibung.

Wie kann eine gesunde Debatte gelingen?

Alles verbieten oder alles erlauben? Die Fronten in der Diskussion um kulturelle Aneignung scheinen verhärtet zwischen "woker" und konservativer Empörung. Das muss allerdings nicht so sein. Jens Balzer schlägt mit seiner "Ethik der Appropriation" einen dritten Weg vor:

"Sich zu überlegen, wie unterscheiden sich gute von schlechten Aneignungen? Es geht darum, dass man anderen Kulturen mit Respekt und historischem Bewusstsein begegnet, dass man nicht einfach Symbole oder Artefakte als Mode-Items zweckentfremdet."

Künstlerinnen und Künstler sollten begründen können, warum sie ihre Haare auf eine gewisse Art und Weise tragen oder sich für einen jamaikanischen Musikstil entschieden haben. Gleichzeitig sollten aber auch Kritikerinnen und Kritiker genau benennen können, warum ein bestimmtes Verhalten ein Problem darstellt. Jens Balzer plädiert dafür, im Diskurs zu bleiben, ohne dabei in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen.