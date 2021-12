Kulturbeutel-Aktion in den Haßbergen soll Künstler unterstützen

Der Landkreis Haßberge hat seine Aktion "Kulturbeutel" wiederbelebt, mit der Künstler aus der Region finanziell unterstützt werden sollen. Denn durch die vierte Corona-Welle müssen viele geplante Veranstaltungen im Kulturbereich abgesagt werden. Die Kunst- und Kulturschaffenden der Region haben stark unter der Situation zu leiden, vor allem, wenn durch ausfallende Workshops und Honorare ihre Einkünfte wegbrechen, so das Landratsamt.

Kulturbeutel-Aktion soll Künstlern helfen

Bereits im vergangenen Jahr hat die Kulturstelle des Landkreises daher die Kulturbeutel-Aktion ins Leben gerufen. Seitdem werden Spenden gesammelt, die anschließend an alle Kulturschaffenden im Landkreis Haßberge ausgeschüttet werden, die durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind. Der Landkreis hat 1.000 Stück als bedruckte Baumwoll-Einkaufstasche aufgelegt und verkauft diese zu einem Stückpreis von 5 Euro an verschiedenen Stellen im Landkreis. Darauf abgedruckt ist das "Sieger-Bild" des Kunstpreis-Gewinners 2020 Tommy Petzold.

Zum Artikel: Eine Woche 2G plus für Kulturveranstalter und Sportvereine

Der reine Erlös wird gespendet

Der Reinerlös der Verkäufe landet im Spendentopf Kulturbeutel. Diese Kulturbeutel gibt es im Foto-Kino Schneyer in Zeil am Main zu kaufen, in der Buchhandlung Glückstein in Haßfurt, in der Tourist-Information in Haßfurt, in der Touristinformation in Hofheim, in der Leseinsel in Ebern, in der Touristinformation in Ebern und im Landratsamt Haßberge. Auch eine direkte Spende ist möglich, so das Landratsamt.

Bereits zweite Ausschüttung des Spendentopfs

Eine erste Ausschüttung aus dem Kulturbeutel-Spendentopf fand bereits im März 2021 statt: Vier Künstlerinnen und Künstler sowie ein Theater aus dem Landkreis Haßberge konnten sich über eine Auszahlung von jeweils 442 Euro freuen. Eine zweite Ausschüttung findet statt, sobald sich der Spendentopf erneut mit einer ausreichenden Summe gefüllt hat. Zuwendungsberechtigt sind freischaffende Künstlerinnen und Künstler bzw. Kulturschaffende mit bestehendem Hauptwohnsitz im Landkreis Haßberge, die eine künstlerische oder publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig und nicht nur vorübergehend ausüben.