Kultur unter Corona-Bedingungen in Passau, Hof & Landsberg

Hof muss kürzen, aber nicht bei den "Leuchttürmen" des Kulturlebens

Im Hofer Rathaus hat Kulturamtsleiter Peter Nürmberger den Rotstift noch nicht angesetzt. Auch wenn er weiß, dass Kürzungen anstehen: "Also, da bin ich angespannt, aber noch lange nicht panisch." Vom Gesamtetat der Oberfränkischen Stadt in Höhe von 225 Millionen Euro stehen normalerweise jährlich rund 9 Millionen Euro für die Kultur zur Verfügung – davon fließen allein 4,5 Millionen an das Theater. Auch die Hofer Symphoniker und die Internationalen Hofer Filmtage sind Leuchttürme, an denen Nürmberger trotz Corona-Sparzwang nicht rütteln will: "Es wird ein Hauptaugenmerk darauf gelegt werden müssen, die großen standortprägenden Einrichtungen in dem Zustand zu halten, in dem sie sind". Gleichzeitig müsse man schauen, was man schieben könne. Als Beispiel nennt er etwa ein eher zeitloses Buchprojekt des Museums.

Anders als zum Beispiel in Bamberg oder München hat Hof momentan noch keinen Überblick, wie die Stadtkasse 2021 insgesamt gefüllt ist. Coronabedingt gebe es zwar im laufenden Jahr bei den Steuereinnahmen ein Minus von 20 Prozent. Doch dank Sonderzahlungen vom Bund komme Hof zumindest 2020 noch mit einem blauen Auge davon. Peter Nürmberger hofft, dass als Nebeneffekt der Spardiskussionen ein grundsätzlicher Aspekt stärker in den Vordergrund gerückt wird: "Mich treibt bei all diesen Diskussionen jetzt auch bei Corona um, dass wir zum Beispiel mit der Kurzarbeit die Kosten auf einen anderen öffentlichen Etat verschieben und dafür einen erheblichen Aufwand betreiben. Anstatt einfach zu sagen, es ist in beiden Fällen – ob als Zuschuss oder als Beitrag der Bundesanstalt für Arbeit –letztlich immer öffentliches Geld, also Steuergeld." Dann brauche man den zusätzlichen Aufwand durch die ganze Berechnung und Gegenrechnung gar nicht zu betreiben. Annerose Zuber, Hof