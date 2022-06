Kultur und Moral: Wie hältst du es mit Russland?

Wenn Dimytro Taratutenko und Mikhail Shashin in München auf der Bühne durch die Lüfte wirbeln, ist der Krieg in der Heimat für einen Moment weit weg. Sie sind Mitglied des Ensembles des Münchner GOP Varieté-Theaters. Jeder Sprung, jeder Griff muss sitzen. "Es ist sehr wichtig, dass wir uns vertrauen, wenn ich fliege, wenn er mich hochwirbelt. Auf der Bühne fühlt es sich für uns so an, als wäre kein Krieg," sagt Dimytro Taratutenko. Abseits der Bühne gibt es kaum ein anderes Thema. Dimytro kommt aus der Ukraine. Sein Partner Mikhail Shashin stammt aus Moskau. "Es ist sehr traurig, wir wollen keinen Krieg. Ich darf nicht mehr nach Russland, wegen der Politik, er darf nicht mehr in die Ukraine. Wir sind froh, dass wir in Deutschland zusammenarbeiten können, aber wir haben beide Angst", erzählt Dimytro Taratutenko.

"Auf der Bühne fühlt es sich so an, als wäre kein Krieg"

Auch für Theaterdirektor Peter Weil vom GOP Varieté-Theater in München ist der Krieg ein Dauer-Thema. Viele seiner Künstler sind Ukrainer.

Hochemotional und voller Sprengkraft ist das Thema für den gesamten Kulturbetrieb in Deutschland. Wenn russische Künstler auf der Bühne stehen, dreht sich oft plötzlich alles um die Frage: Wie hältst du es mit dem Krieg? Und mit Putin? Der vielleicht prominenteste Fall: Valery Gergiev. Der Dirigent der Münchener Philharmoniker bekam von der Stadt ein Ultimatum. Oberbürgermeister Reiter forderte von ihm eine klare Verurteilung des Angriffskrieges auf die Ukraine. Als er sich nicht äußerte: Die Entlassung. Ein notwendiger Schritt zur Verteidigung unserer Werte? Oder gehört zur Demokratie gerade auch das Aushalten unangenehmer Positionen?

Gehört zur Demokratie das Aushalten unangenehmer Positionen?

Eine kleines Stimmungsbild unter Opernbesuchern im März zeigte eine klare Tendenz: "Es ist vollkommen richtig, was Herr Reiter getan hat." Und: "Wenn er sich nicht klar positioniert, dann muss man ihn entlassen." Die Entlassung sei längst überfällig gewesen, so eine Besucherin.

Jetzt, im Juni, klingen die Antworten von Opernbesuchern vielschichtiger und nachdenklicher. "Es ist für die Künstler schon schwierig, weil sie wollen ja sowohl in ihrer Heimat auftreten, als auch im Ausland." Oder: "Wo fängt man denn an, dass man seine Meinung nicht mehr äußern darf. Den Russen allgemein in so eine Schiene zu stecken, als ob er genauso Krieger wäre, der nichts anderes im Sinn hat – das glaube ich nicht." Aber auch: "Leute, die in diesen Positionen sind, sollten auch Stellung beziehen. Klar: Kunst ist Kunst und Politik ist Politik, aber das ist heute einfach nicht mehr zu trennen."

Der Dirigent Gergiev war in den vergangenen Jahren als besonders glühender Anhänger Putins in Erscheinung getreten, unterstützte offen seinerzeit die Annexion der Krim. Für den Münchner Theologen Reiner Anselm bleibt die Entlassung in diesem speziellen Fall gerechtfertigt.

"Es geht ja hier wirklich um mehr, als das reine künstlerische Auftreten. Es geht um den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker. Um die Ausstrahlung einer Kulturstadt wie München. Mit jedem Auftritt der Philharmoniker verbindet sich immer auch so etwas wie eine Visitenkarte der Stadt." Prof. Reiner Anselm, Evangelischer Theologe und Ethiker

Und wie München, die Partnerstadt Kiews, zu Putins Krieg steht, wurde in den letzten Monaten immer wieder klar: Mit großen Demos haben zehntausende ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt.

Gleichzeitig folgten in der Kulturszene weitere Ausschlüsse russischer Künstler. Anna Netrebko hatte sich in einem Statement gegen den Krieg ausgesprochen – allerdings nicht gegen Putin. Weltweit strichen im März Opernhäuser die Zusammenarbeit mit ihr. Auch in München. Ob Netrebko oder Gergiev: Der Philosoph Julian Nida-Rümelin sorgt sich, dass sich legitimer politischer Protest mit dem Boykott von Künstlern vermischt. Er sagt:

"Haltet die Dinge auseinander. Man kommt sonst auf eine schiefe Ebene. Wir haben sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der McCarthy-Ära in den USA. Wir sollten jetzt nicht eine neue Form von Cancel-Culture hier etablieren. Keine Gesinnungsprüfungen, keine Entlassungen, weil man nicht die richtige Gesinnung hat. Wir laden die Künstler ein als Künstler und nicht als Politiker." Prof. Julian Nida-Rümelin, Philosoph und Mitglied des deutschen Ethikrats

Umdenken von Opernhäusern im Fall Anna Netrebko

Im Fall Anna Netrebko scheinen auch viele Opernhäuser umzudenken. Sie hatte Auftritte in Paris und Mailand, geplant sind auch Regensburg, Köln und Hamburg. In Russland wurde sie dagegen nach ihrer Kritik am Krieg ausgeladen. In einem Interview, das sie Anfang Juni der Wochenzeitung "Die Zeit" gab, bestritt sie erneut eine ihr nachgesagte Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und verurteilte den russischen Angriffskrieg.

Im Münchner GOP Varieté-Theater kann man sehen, dass sich trotz des Krieges keine Gräben zwischen russischen und westlichen Künstlern auftun müssen. Das ukrainisch-russische Duo Dimytro und Mikhail machen sich keine gegenseitigen Vorhaltungen. Sie hat der Krieg sogar enger zusammengeschweißt: "Unsere Freundschaft wurde sehr viel stärker."