Kultur trifft Klamotten - Der besondere Second-Hand-Laden

Auf den ersten Blick wirkt der Second-Hand-Laden ganz normal, hier in diesem Hinterhof in der Würzburger Zellerau. Also so, wie man sich einen trendigen Vintage-Klamottenladen eben vorstellt: Ein großer Raum mit langen Kleiderständern, voller farbenfroher Hawaii-Hemden, ausgefallener Hüte, und bunt bestickter Jeans-Schlaghosen.

Doch die Klamotten sind hier gar nicht die Hauptsache. An diesem Ort passiert nämlich noch viel mehr. Ladenbesitzerin Felicitas Jander wuselt durch das gut besuchte Geschäft und scheint gar nicht zu wissen, wovon sie zuerst erzählen soll: "Hier ist unser Verkaufsraum, wo tagsüber immer Kleiderständer stehen, außer an besonderen Festlichkeiten wie heute zum Beispiel, und die sind alle rollbar, heißt wir können alles rausschieben..."

Mobile Kleiderständer schaffen Platz

Festlichkeiten gibt es zuhauf im "Kapitel Zwei" - es gibt eine kleine Bühne in dem Laden, auf der regelmäßig Konzerte veranstaltet werden. Aber die Kleiderständer werden auch mehrmals in der Woche zur Seite gerollt, wenn Yoga-Kurse in den Räumlichkeiten stattfinden. Oder ein Chor probt. Oder ein Tanzstudio übt.

Vom Abitur zum eigenen Laden

Falls es noch nicht klar geworden sein sollte: Es passiert einiges hier in diesem Laden. Ins Leben gerufen wurde das bunte Klamotten- und Kultur-Kabinett von der Fotografin Felicitas Jander und ihrem Freund Konrad Oertel. 22 und 21 sind die beiden, das Geschäft sind sie vor knapp zwei Jahren eröffnet, quasi direkt von der Schulbank aus. Während andere in dem Alter vielleicht erstmal ins Ausland gehen oder ein Studium anfangen, war für die beiden schnell klar: ein eigener Klamottenladen, das wäre doch was. Und wenn man schon dabei ist, dann halt auch noch einen Veranstaltungsraum für Kunst und Kultur schaffen. Ein bisschen Bastelei und rollbare Kleiderständer machen es möglich.

Auch Tattoos und Tonstudio gibt es hier

Ursprünglich hatten die beiden eine andere Ladenfläche im Auge, in der Würzburger Innenstadt. Die große Ladenfläche in dem Hinterhof in der Zellerau entdeckten sie fast durch Zufall. Dass das ein guter Zufall war, zeigte sich recht schnell: Neben den Yoga- und Tanzkursen beheimaten die Räumlichkeiten jetzt auch zwei Tätowiererinnen, direkt gegenüber der Umkleidekabine - und sogar ein Tonstudio mit modernem Aufnahme-Equipment.

Trotzdem ist das Ladengeschäft nicht nur Traumtänzerei, sondern auch ein ernstzunehmendes Business. An Unternehmergeist mangelt es den jungen Besitzern nicht. Konrad's Motto beim Kauf der Klamottenbestände: Klotzen, nicht Kleckern. Alle drei Monate geht es mit Anhänger nach Brüssel oder Erfurt, um 400 Kilo Klamotten einzukaufen.

Geld ist kein Selbstzweck

Der Laden in der Zellerau läuft. Dennoch: Für die jungen Besitzer ist Geld kein Selbstzweck. Reich werden sie mit dem Geschäft nicht, sagen Felicitas und Konrad. Für sie ist der Klamottenladen auch eine Möglichkeit, kulturelle Angebote finanzieren zu können und der Jugendkultur in Würzburg einen Ort zu bieten, wo sie sich finden und ausdrücken kann. Die beiden sind in der Region aufgewachsen und verwurzelt. Der Umzug in eine große urbane Metropole wie Berlin reizt sie nicht. "Dort gibt es ja schon alles", sagt Felicitas. Lieber bleiben sie in der Region und schaffen dort den Ort, den sie sich schon immer gewünscht haben. Investiert wird also nicht nur allein ins Business, sondern eben doch auch ein bisschen in die Traumtänzerei. Wäre sonst ja auch nur halb so schön.