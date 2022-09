> Kultur > Kultur-Recycling: re:festival mit Tanz und Musik in Nürnberg

Aus alt mach neu: In der Nürnberger Tafelhalle startet das re:festival. Bis zum 3. Oktober dreht sich alles um Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Zu sehen sind zahlreiche Produktionen aus Tanz, Theater, Musik und Performance - in Wiederauflage.