Johannes Willms gestorben – er erfand das Literarische Quartett

Der Historiker, Autor und Journalist Johannes Willms ist nach kurzer Krankheit in der Nacht von Montag auf Dienstag in München gestorben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung, für die Willms von 1993 bis 2000 als Feuilleton-Chef und als Korrespondent in Paris tätig war, mit Verweis auf die Witwe des Publizisten.

Erfinder des "Literarischen Quartetts" im ZDF

Willms gilt als der Erfinder des "Literarischen Quartetts", das er zusammen mit dem bekannten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki entwickelt hat. Er wurde 1948 in Würzburg geboren, studierte Geschichte, Politikwissenschaften, Kunstgeschichte und Archäologie, promovierte 1975 und wechselte danach in den Journalismus.

Neben seinen Stationen beim der SZ und dem "Literarischen Quartett" im ZDF war Willms auch für den Hessischen Rundfunk und für den Börsenverein als Pressereferent tätig. Willms schrieb zudem mehrere Biografien, etwa über Napoleon und Charles de Gaulle. Er wurde 74 Jahre alt.