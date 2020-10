Kultur-Lockdown: Theater und Konzertsäle im November geschlossen

Am Vormittag hatten sich noch die Ensembles von Münchner Theatern gegen einen weiteren Lockdown gestemmt. Es könne nicht darum gehen, möglichst viele Einrichtungen zu schließen, sondern es sei im Gegenteil anzustreben, möglichst viele Einrichtungen offen und somit am Leben zu halten, so die Unterzeichner, darunter die Mitarbeiter der Bayerischen Staatsoper, des Münchner Volkstheaters, des Gärtnerplatztheaters und der Schauburg, wo Kinder- und Jugendtheater zu sehen ist. "Wir wollen spielen", hieß es in dem Offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder, Kunstminister Bernd Sibler und den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Keine Sondergenehmigungen für Theater

Die Ensembles weiter: "Theater sind geschützte Räume, in denen soziale und künstlerische Begegnungen stattfinden. Wir verstehen es als unsere Pflicht, unsere Kunst, die eine darstellende ist, weiter auszuüben. Wir vertrauen auf die Risiko-Einschätzungen." Bereits zuvor hatte das Münchner Kreisverwaltungsreferat Anträge auf Ausnahmegenehmigungen abgelehnt. Vor der Entscheidung im Berliner Kanzleramt galt für "dunkelrote" Städte und Landkreise, in denen mehr als 100 Infizierte pro 100 000 Einwohnern in einer Woche auftraten, eine Zuschauer-Höchstgrenze von fünfzig. Die Theater wären gerne bei den davor gültigen 200 bzw. sogar 500 Zuschauern pro Vorstellung geblieben. Eine Regel, die angesichts rasant steigender Infektionszahlen obsolet ist.