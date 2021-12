Kultur in der Pandemie: Am Limit und darüber hinaus

Manche Kulturbetriebe haben nach der jüngsten fundamentalen Verschärfung der Corona-Regeln und der Einführung einer 25-Prozent-Besucherobergrenze gleich den Laden vorerst zugesperrt, in Fürth etwa das Stadttheater oder das Kulturzentrum Kofferfabrik. Andere wie der Nürnberger Kino-Magnat Wolfram Weber gehen mit Eilanträgen gegen die 2G-plus-Regel vor, die von jedem Kulturliebhaber einen Test vor dem Besuch verlangt.

"Auf der falschen Spur unterwegs"

Im Nürnberger Staatstheater stehen in diesen Tagen die Telefone nicht still. Hier würden gerade die begehrten Tickets für Januar und Februar in den Verkauf gehen. Der Winter ist die Hochsaison der Kultur. Doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kartenservice müssen die meisten vertrösten. Auch im Januar und Februar wendet das Theater noch die 25-Prozent-Regel an, nur jeder vierte Platz darf besetzt werden. Niemand weiß, was im neuen Jahr gilt, auch wenn es bis dahin nur noch wenige Wochen sind. Ohnehin muss das Staatstheater, wie alle Kulturbetriebe im Freistaat, noch die Folgen der letzten Verschärfung schultern.

"Wie ich mich fühle ist wie ein Geisterfahrer. Ganz ehrlich, ich bin auf der falschen Spur unterwegs. Ich muss Leuten absagen, ich muss rückabwickeln und nicht Leute für das Haus begeistern und in das Haus bringen." Birgit Christopheri, Leiterin des Kartenservice, Staatstheater Nürnberg

Nach dem langen Lockdown versuchte auch das Staatstheater nach den Theaterferien im Sommer, sein Publikum zurückzugewinnen – mit Erfolg. Die Oper war wenigstens ab und zu wieder ausverkauft. 1.000 Besucher durften etwa wieder "Carmen" erleben, auch die Kammerspiele waren oft wieder voll. Pro Vorstellung müssen jetzt in der Oper im schlimmsten Fall 750 Besucher ausgeladen werden. "Das ist einfach gigantisch, was wir da stemmen müssen und was die Mitarbeitenden auch stemmen", so die Leiterin des Kartenservice.

Achterbahnfahrt dank Corona-Regeln

Es gilt in der Corona-Pandemie wieder einmal das eigentlich Unmögliche möglich zu machen. Das schafften vergangenes Wochenende auch die Nürnberger Symphoniker. Sie hatten in der Meistersingerhalle das A-Capella-Ensemble "Viva Voce" zu Gast. Der Intendant der Symphoniker, Lucius Hemmer, erlebte in der Vorbereitung dieses Konzerts eine volle Corona-Regeln-Achterbahnfahrt. "Ursprünglich hatten wir auf 3G gewettet, also ohne Maske, mit Abstand. Das wären dann 750 zahlende Besucher in der Meistersingerhalle", so Hemmer.

"Dann hieß es im September, Oktober: 'Ach überhaupt kein Problem, wir machen 3G plus.' Das heißt, wir haben den Saal vollgemacht, ohne Abstand und Maske, hatten zuletzt 2.000 Tickets verkauft und mussten dann eben eine Woche vorher überlegen: Wie kriegen wir diese Menge jetzt auf 25 Prozent."

Die Symphoniker stornierten alle Tickets, boten 500 neu an und verkauften diese innerhalb eines halben Tages. Außerdem organisierte das Orchester einen aufwändigen Live-Stream für zuhause. Das Konzert war am Ende ein großer Erfolg.

Neustart nach dem Neustart im Staatstheater

Im Nürnberger Staatstheater war es zuletzt dagegen bedrückend still. Schauspiel, Oper, Ballett und Orchester mussten wegen mehrerer Corona-Fälle mehrere Tage pausieren. Am Wochenende steht mit der Premiere des Musicals "Hairspray" nun der Neustart nach dem Neustart an. Ein Kraftakt, nicht nur für die Darsteller und Musiker auf der Bühne.

Auch die künstlerische Betriebsdirektorin Susann Kalauka hat in der Pandemie viel dazugelernt. Etwa, dass eine FFP2-Maske alles verändern kann. Sie ist nun Vorschrift für die Techniker hinter der Bühne. Da die Mitarbeiter die FFP2-Maske aber nur eine bestimmte Zeit tragen dürfen, musste nun etwa die Pause des Stücks auf 45 Minuten verdoppelt werden. "Dementsprechend müssen wir gerade viel durchrechnen, klassisch in die Kalkulation gehen", so Kalauka.

Wegen der Corona-Auflagen nicht zu spielen sei keine Option gewesen für das staatlich finanzierte Haus. Die Kulturbetriebe schultern viel, für manche aktuell zu viel in der Corona-Pandemie: Alles für die Kunst.