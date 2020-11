Kultur im Lockdown - USA

Viele Kinos, Theater und Museen in Los Angeles geschlossen

Das kulturelle Leben in Los Angeles ist seit März wirklich sehr, sehr langweilig geworden, denn seitdem gibt es im Prinzip keine physischen Kulturveranstaltungen mehr, also alle Kinos, Theaterbühnen und Museen inklusive zum Beispiel des bekannten Getty-Museums, dem Museum für zeitgenössische Kunst oder das Broad wurden geschlossen. Die bekannte LA Philharmonie unter Leitung von Gustavo Dudamel hat sich bis Mitte 2021 in eine Corona-Pause verabschiedet. Und natürlich sind auch sonst alle Konzerte abgesagt, Filmfeste und Verleihungen inklusive beziehungsweise wurden alle spät ins kommende Jahr verschoben.

Hollywood in der Krise

Hilfe für die Künstler gibt es vor allem von den zuständigen Gewerkschaften oder Akademien wie zum Beispiel der Grammy Akademie. Die hat etwa Geld gesammelt in verschiedenen Spendenaktionen für junge und noch nicht so bekannte Musiker, damit diese die schwere Zeit besser überstehen können. Besonders hart trifft es die Kino und Filmindustrie, weil in Los Angeles Kinos nach wie vor nicht öffnen dürfen. Und da LA einer der größten und wichtigsten Kinomärkte in den USA ist, betrifft diese Regelung nicht nur die Kinobetreiber selbst, sondern auch Hollywood. Denn nach wie vor ist es so, dass ein großer Teil der Einnahmen für Filme über die Kinotickets generiert wird. Und auch das ist ein Grund, weswegen viele Filme, die in diesem Herbst eigentlich starten sollten, wie zum Beispiel der neue James Bond, auf das kommende Jahr verschoben wurden.