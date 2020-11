Kultur im Lockdown: Paris

Die Kultur in Frankreich steht Kopf

Der Vorhang ist gefallen: Seit Freitag sind nicht nur alle Geschäfte dicht, die keine Waren des täglichen und notwendigen Bedarfs anbieten. Auch Kinos, Theater oder Konzertsäle mussten ihren Betrieb einstellen. Zwar dürfen Proben, Drehs und damit Vorbereitungen auf die Zeit nach dem zweiten Lockdown weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das sei allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt die Kulturbranche.

Kulturschaffende fürchten um ihre Existenz

Gebeutelt schon durch den ersten Lockdown im Frühjahr war der Kultursektor gerade dabei, sich ein bisschen zu erholen. Die Zuschauerzahlen in den Kinos oder den Theatern stiegen wieder an, auch wenn sie lange nicht das Vor-Lockdown-Niveau erreicht haben. Dann kamen die nächtlichen Ausgangssperren von 21 Uhr am Abend bis sechs Uhr am Morgen und schließlich der zweite Lockdown. Und wieder fürchten viele Kulturschaffende in Frankreich um ihre Existenz. Eine Studie des Kulturministeriums aus dem Juli zeigt, dass der Umsatz der gesamten Branche im Vergleich zum Vorjahr schon im Sommer um 25 Prozent zurückgegangen war, besonders betroffen die darstellenden Künste.

Hilfen für die darstellenden Künste und die Kinos

Schon nach der Ankündigung der nächtlichen Ausgangssperre hatte die französische Kulturministerin weitere Hilfen für die darstellenden Künste und die Kinos angekündigt. Insgesamt 115 Millionen Euro sollen bereitgestellt werden. Zusätzlich zu den zwei Milliarden Euro, die schon fest im Wiederaufbauplan verankert sind. Außerdem soll das Budget des Kulturministeriums im kommenden Jahr aufgestockt werden. Eine Antwort auf eine außergewöhnliche Krisensituation, deren Auswirkungen die Kulturwelt noch lange spüren werde. Trotz der zugesagten Hilfen ist die Perspektive der französischen Kulturschaffenden aber alles andere als rosig. Mehr als Geld braucht man eigentlich Psychiater, sagte die Gewerkschaft für Aktuelle Musik der Zeitung Le Figaro. Denn die Künstler, Veranstalter und Betreiber von Kulturstätten seien fix und fertig. Das pandemiebedingte ein Schritt vor und zwei wieder zurück, zerre an den Nerven aller.