Kultur im Krisenwinter: "Wir brauchen auch volle Spaßspeicher!"

Ja, eine Notwendigkeit zu sparen sieht grundsätzlich auch Thorsten Weckherlin. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen sei bereit, im Winter weniger zu heizen als bisher, schrieb der Intendant des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern jetzt nach eigenen Angaben in einem Brief an Kulturstaatsministerin Roth.

Sich wärmen am "Lagerfeuer der Kultur"

"Als Dankeschön dafür bleibt es aber in den Theatern warm und kuschelig!", schreibt der Tübinger Theatermacher weiter. Da wärme man sich dann "am Lagerfeuer der Kultur".

"Außerdem sparen wir uns die Kohle für Streamingdienste", schreibt Weckherlin der Ministerin, "und tun was für den Kreislauf im Kopf. Denn neben den Gasspeichern wollen auch die Spaßspeicher diesen Winter gefüllt sein."

Im Theater frösteln? Lieber nicht

Konkret geht es Weckherlin um die Frage, ob es im Theatersaal nicht auch etwas kühler sein darf. Lieber nicht, sagt er. Im Theater bei gedimmtem Licht auch noch frösteln, das sei keine gute Idee. Ob seiner Ansicht nach die Theater denn auf andere Weise Energie sparen sollen, geht aus dem Bericht der Nachrichtenagentur dpa nicht hervor.

Weckherlins Wort hat in der Kulturszene Gewicht. Der Tübinger Intendant sitzt im Präsidium des Deutschen Bühnenvereins und ist Sprecher der bundesweit 25 "Landesbühnen", jener Theater abseits der Großstädte also, die von den Bundesländern bezahlt und betrieben werden. In Bayern gibt es solche Bühnen etwa in Dinkelsbühl, Memmingen und Landshut.

Halbleere Säle

Fraglich nur, ob nun das Publikum in der Krise so gerne Trost im Theater sucht, wie Weckherlin es gerne hätte: Seit Corona, sagt der Intendant, sei sein Haus nur noch zu 50 Prozent ausgelastet.