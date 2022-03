Kultur gegen Krieg in Ukraine: Sondervorstellungen in Nürnberg

Das Nürnberger Staatstheater will mit einer Sondervorstellung ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen. Während der Vorstellung am kommenden Freitag (04.03.22) soll das Opern- und Schauspielhaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge erleuchtet werden, teilt das Staatstheater mit.

Zusammenarbeit mit Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg

Staatsintendant Jens-Daniel Herzog fühlt sich demnach durch den "durch nichts zu rechtfertigenden Krieg Putins gegen die Ukraine" zu einer Stellungnahme herausgefordert. Die Ballett-Vorstellung von Goyo Monteros "Narrenschiff" werde deshalb mit einer Spendenaktion für den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg verknüpft. Damit solle die vom Kriegsgeschehen bedrohte Bevölkerung unterstützt werden. Das nahe der russischen Grenze im Osten der Ukraine gelegene Charkiw ist eine Partnerstadt Nürnbergs.

Keine Aufführungen in Russland

Das Besondere an der Vorstellung von "Narrenschiff": Ursprünglich war laut Herzog geplant, diese als Gastspiel auf Bühnen in Moskau und St. Petersburg aufzuführen. Angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine komme das sowohl für Herzog als auch die Staatstheater-Leitung nicht mehr in Frage.

Dennoch sei der Kulturaustausch ein wichtiger Baustein des Friedens in Europa, sagt Montero. Er hofft, dass sich diese Zusammenarbeit später noch verwirklichen lasse. "Doch vor allem hoffen wir auf eine baldige Deeskalation dieser extrem besorgniserregenden politischen und militärischen Krise", so Montero weiter. Das "Narrenschiff" widmet sich dem Motiv des Exodus, in seinen Ausprägungen von Flucht, Vertreibung und Emigration, sagt Intendant Jens-Daniel Herzog: "Eine leider hochaktuelle Reflexion des weltpolitischen Geschehens".

"Ensemble Kontraste" mit Live-Videoprojektion

Die Stadt Nürnberg will am kommenden Mittwoch (09.03.22) ein Benefiz-Konzert für die Ukraine-Hilfe veranstalten. Dazu tritt das "Ensemble Kontraste" auf, begleitet von einer Live-Videoprojektion, teilt die Stadt mit. Alle Einnahmen aus den Ticketerlösen sowie vor Ort gesammelte Spenden sollen ebenfalls direkt an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg weitergeleitet werden, heißt es. Sowohl die Musiker als auch der Videokünstler Christoph Brech verzichten dafür auf ein Honorar. Die Tafelhalle im KunstKulturQuartier, wo das Konzert stattfindet, stellt Raum, Personal und Technik kostenlos zur Verfügung.

An der Abendkasse sind die Tickets für 25 Euro beziehungsweise ermäßigt für 20 Euro erhältlich. Der Vorverkauf ist ab sofort möglich. Für den Besuch gilt die 2G-Regel. Direkte Spenden an den Partnerschaftsverein sind ebenfalls jederzeit möglich. Das Spendenkonto lautet: Sparkasse Nürnberg, IBAN DE12 7605 0101 0001 3500 58, Verwendungszweck: Hilfsprojekte in Charkiw.