Worüber wir 2018 gestritten haben

Platz 4: #MeToo und Machtmissbrauch im Kulturbetrieb

Es hat etwas gedauert, bis auch im deutschsprachigen Raum in der #MeToo-Debatte ein prominenter Name fiel: Anfang 2018 warfen mehrere Frauen dem Regisseur Dieter Wedel sexuelle Übergriffe vor, später meldeten sich weitere Frauen. Wedel selbst wiederum bestritt die Vorwürfe. Die Filmbranche also, wie in den USA. Bald darauf wurde allerdings deutlich, dass auch das Theater ein Problem mit Machtmissbrauch zu haben scheint: Anfang Februar warfen 60 MitarbeiterInnen des Wiener Burgtheaters dem ehemaligen Intendanten Matthias Hartmann verbale Übergriffe vor. Hartmann bestritt die Vorwürfe zwar nicht, sprach aber von einer geschickt gesteuerten Geschichte und bat dennoch um Entschuldigung. Noch weitergehende Vorwürfe machten im September 20 TänzerInnen dem belgischen Choreographen Jan Fabre: Sie schrieben in einem Offenen Brief unter anderem von Erniedrigung, sexueller Belästigung, Mobbing und Manipulation. Jan Fabre bestritt die Vorwürfe in einer Erklärung.

Eine Debatte hatte man dennoch. Die Stimmen, die sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch als normal oder sogar notwendig für große Kunst abtaten, waren in dieser zum Glück in der Minderheit. Es herrschte weitgehende Einigkeit, dass es im Film und am Theater viele strukturelle Gründe gebe, die Übergriffe – und das Schweigen der Opfer – begünstigen: Die Angst, vor allem junger Schauspielerinnen, das Engagement zu verlieren oder kein nächstes mehr zu bekommen etwa, oder die Rivalität von SchauspielerInnen untereinander. Einig war man sich auch, dass der Geniekult, der Wutausbrüche, Beleidigungen und eben auch sexuelle Übergriffe viel zu lang entschuldigte, spätestens jetzt ein Ende haben müsse. Was genau sich in Zukunft ändern soll, und wie man dahin kommt, ist allerdings nach wie vor unklar.