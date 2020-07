Kultur retten: Kunstminister Bernd Sibler reagiert auf Kritik

Auch diese beiden neuen staatlichen Programme zur Unterstützung der Kulturschaffenden werden den Unmut, ja die Wut vieler Künstler wohl kaum besänftigen: Dreißig Millionen Euro für notleidende Veranstalter in der freien Szene, zehn Millionen für Musikvereine. Das Geld wird sicher gern genommen und kann ab heute beantragt werden, aber reicht es, um Pleiten zu verhindern? Da sind die Politiker vorsichtig. Und auch, wenn es um weitere Lockerungen geht, legt sich Bayerns Kunstminister Bernd Sibler nicht fest.

Lob für den Minister aus der Szene

So fordern viele Intendanten, statt eine Höchstgrenze von 100 Zuschauern in Innenräumen festzulegen, besser flexibel je nach Raumgröße vorzugehen, also zum Beispiel 20 oder 30 Prozent der Sitzplätze zu belegen. Dazu Sibler: "Konzepte haben wir natürlich vorgelegt, aber die stimmen wir innerhalb der Staatsregierung auch immer ab, um möglichst logische Brüche vermeiden zu können und einheitlich vorgehen zu können. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit, nach Raumgröße vorgehen zu können. Mal schauen, was die nächsten Schritte bringen."

Der Kunstminister muss alle Schritte mit den Kabinettskollegen absprechen, dort gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, was Lockerungen angeht. Immerhin, die Maskenpflicht ist am Sitzplatz im Theater und Konzertsaal aufgehoben. Und für die neuen Fördermaßnahmen zugunsten der Live-Kultur bekommt Sibler vom Vorsitzenden des Musikstättenverbandes und Nürnberger Club-Betreiber Axel Ballreich, Lob: "Man muss sagen, dass Bayern als Flächenland da ganz weit vorne liegt, in der schnellen Reaktion, auch in der Qualität der Reaktion, weil es einige Boni in diesem Programm gibt, die es in den meisten anderen schon bestehenden oder noch geplanten Programmen so nicht nicht gibt."

Ballreich betreibt in Nürnberg die Club-Location "Hirsch", ist also vom Fach. Bis zu 300.000 Euro können Veranstalter wie er jetzt Soforthilfe beantragen. Und Bernd Schweinar vom Verband für Popkultur in Bayern verweist darauf, dass die Betroffenen endlich auch ihren Unternehmerlohn, also ihre eigenen, persönlichen Ausgaben zum Lebensunterhalt, veranschlagen dürfen: "Es geht schon eine Hoffnung von diesem bayerischen Signal aus, dass auch andere Bundesländer sich hier am Beispiel Bayerns orientieren und die Clubs, die überall draußen notleidend sind und um ihre Existenz kämpfen, möglicherweise mit ähnlichen Konditionen zu retten."