Weg von der Inzidenz? Münchner Kulturbranche will Teststrategie

Was in Tübingen schon ausprobiert wird, das muss nach Meinung der Vertreter von rund 1.500 Kultur- und Tourismus-Betrieben auch in München dringend eingeführt werden: Eine Teststrategie, die wieder deutlich mehr öffentliches Leben ermöglicht. Wörtlich heißt es in einem Brief des Verbands der Münchner Kulturveranstalter an Ministerpräsident Markus Söder, Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kunstminister Bernd Sibler, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Landtagsabgeordnete: "Die Absage aller weiteren Öffnungsschritte für München zeigt vor allem eines: Inzidenzbasierte Öffnungsszenarien sind kein gangbarer Weg – weder für Bildung und Kultur, noch für Veranstalter, Vereine, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Tourismus – und insbesondere für alle Bürger und Bürgerinnen."

"Für München eine echte Perspektive"

Die Unterzeichner verweisen nicht nur auf Tübingen, wo die Bewohner sich mit Schnelltests jeweils 24 Stunden Freizügigkeit in Theater, Konzert und Einzelhandel erwerben, sondern auch auf einen Pilotversuch in Berlin, wo ebenfalls tagesaktuell getestete Personen an Aufführungen teilnehmen dürfen: "Ein Remote-Testing-System ermöglicht, an verschiedenen Stellen in der Stadt Schnelltests durchzuführen und mit einem Nachweis verschiedene Orte innerhalb des derzeit zugelassenen Zeitfensters von 24 Stunden zu besuchen. Das ist auch für München eine echte Perspektive. So können sich die Bürger tagsüber im nahen Testzentrum anmelden, testen und nach fünfzehn bis dreißig Minuten das Ergebnis abrufen. Damit wird ein Shopping-Tag mit Gastro-Erlebnis und abendlichem Kulturbesuch möglich."

So oder so würden die Menschen im Frühling den öffentlichen Raum deutlich mehr nutzen, ob "mit oder ohne Teststrategie". Oberbürgermeister Dieter Reiter spare "nicht an Deutlichkeit", wenn er von einer "kaum gegebenen Planbarkeit" angesichts der "dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens" spreche und der Gesellschaft weitere "Notbremsen" ersparen wolle.

Zu den Vereinsmitgliedern gehören rund 130 Kunst -und Kulturmacher, darunter die Münchner Theaterintendanten, die insgesamt die genannten 1.500 Betriebe vertreten.