Kultur 24/7: Thementag im Bayerischen Rundfunk

Den Abschluss der Schwerpunktwoche BR Kultur 24/7 bildet ein Thementag am 24. November im BR Fernsehen, an dem der BR sein Programm für 24 Stunden Kultur in ihrer gesamten Bandbreite freiräumt.

BR-Intendantin Katja Wildermuth sagt über die Bedeutung des ganzen Schwerpunktes und seines letzten Tages: "Spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass Kultur kein Nischenangebot ist, sondern ein echtes Grundbedürfnis für viele Menschen. Wir haben sie lange schmerzlich vermisst und freuen uns jetzt umso mehr, sie 24/7 zu feiern."

BR: Partner der Kultur

Diesem Bedürfnis und dieser Freude wolle der BR mit seiner Kultur-Kompetenz und als starker Partner der Kultur in Bayern Rechnung tragen, so Wildermuth.

Neben Musik, mit einer Klassik-Nacht ab 0.00 Uhr sowie Konzerten bayerischer Musiker und Musikerinnen, gibt es zahlreiche Kulturdokumentationen, zum Beispiel über Oskar Maria Graf, Karl Valentin oder das Bayerische Nationalmuseum. Hier zwei ausgewählte Empfehlungen.

Konzert mit Pam Pam Ida

Keine Konzerte, keine Festivals, geschlossene Clubs: Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche besonders hart getroffen. Unzählige Beschäftigte in der Musik- und Kulturszene kämpfen seit Monaten um ihre Existenz. Mit der Initiative "GEMEINSAM LAUTER" schließen sich PULS, BAYERN 3, Bayern 2 und die BR KulturBühne zusammen, um ein Zeichen zu setzen – und der Musikszene in Bayern eine Stimme zu geben.

Sieben Monate lang tourte die Aktion quer durch Bayern, um Acts eine digitale Bühne zu bieten – und Ihnen Konzertfeeling und ein wenig Nachtleben zuhause in den Wohnzimmern. Für die heutige Folge reisen Fridl Achten und das Startrampe-Team in das oberbayerische Töging. Dort beweist das Silo1, wie man einem brachliegenden Industriegelände neues Leben einhauchen kann.

Live on Stage: die Mundart-Pop-Band Pam Pam Ida und die Münchner Musikerin Elena Rud.

Dokumentation "Ein Oskar für Bayern"

Wer von sich selbst behauptet, der einzige Bayer zu sein, der in der Welt bekannt ist, verfügt über ein gesundes Selbstbewusstsein oder hat Bedeutendes geleistet. Für Oskar Maria Graf galt beides. Dem Bäckersjungen vom Starnberger See, späteren Schriftsteller, Revolutionär und schließlich Lederhosenträger auch im US-amerikanischen Exil verdanken wir die eindrücklichsten Beschreibungen bayerischen Kleinbürgertums und der Revolutionszeit in München.

Der Film "Ein Oskar für Bayern" nähert sich Oskar Maria Graf aus heutiger Sicht. Prominente Leser wie Luise Kinseher und Sepp Bierbichler, aber auch der Fischer aus Grafs Geburtsort Berg erzählen von ihrer Lektüre, ihren Erlebnissen und Erinnerungen an Graf und liefern so ein emotionales Porträt seines Werkes.

Weitere Programmpunkte

Außerdem im Programm: Kabarett-Highlights, die Literaturverfilmung "Zwei Herren im Anzug" von und mit Josef Bierbichler sowie Kultur-Schwerpunkte in Regelsendungen wie "kontrovers" und "Münchner Runde" – letztere mit dem Thema "Stresstest Corona: Wie wichtig ist Kultur für unsere Demokratie?", außerdem gibt es eine Extra-Ausgabe des Kulturmagazins "Capriccio". Darin erzählt unter anderem die Fotografin Herlinde Koelbl über ihr Foto-Langzeitprojekt: Porträts von Angela Merkel aus allen 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft.

Flankiert wird der Thementag im BR Fernsehen auch im Hörfunk und in den sozialen Medien, vor allem mit regionalen Schwerpunkten, etwa Kulturthemen in den Regionalnachrichten, aber auch Kulturtipps der BR-Regionalkorrespondentinnen und -korrespondenten auf allen Ausspielwegen.