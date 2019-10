Kultige Körper: Fitness als Ersatzreligion?

Der Wunsch nach einem schlanken, straffen, durchtrainierten Körper spülte 2018 5,3 Milliarden Euro in die Kassen der großen Fitnesstudio-Ketten wie "McFit", "Kieser-Training" und "clever Fit". Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer "Diesseitsreligion des Körperlichen", von einem "Schönheitswahn", der religiösen Ritualen nicht unähnlich sei. Hat die Drückbank die Kirchenbank ersetzt, sind Liegestütze die neuen Bußübungen?

Hanteln statt Rosenkranz?

"Was tun Menschen, die religiös handeln und welche Funktionen hat das?", fragt der Frankfurter Sportsoziologe Robert Gugutzer. Er sieht Ähnlichkeiten bei Kirchgängern und Fitnessstudio-Besuchern. "Wenn man es sich wertfrei ankuckt und fragt, was hat er davon und die Gemeinschaft - dann kommt man auf ähnliche Ergebnisse.

Es stellt sich heraus, so Robert Gugutzer, dass auch das Bodybuilding, die aktive Sorge um rein körperliche Energie und Leistungsfähigkeit bestimmten Ritualen folgt. Und es können sich Stimmungen einstellen, die traditionell nur mit spirituellen Prozessen in Verbindung gebracht werden. "Ich würde schon sagen, es ist eine Form von Religiosität, aber eben diesseitsorientiert und nicht jenseitsorientiert."

"Ein Bodybuilder kann permanent außeralltägliche Erfahrungen machen, die eine Art von Transzendenzerfahrung sind." Robert Gugutzer, Soziologe

Man geht nicht zufällig in ein Trainingsstudio, sondern bereitet sich vor, organisiert und betritt einen eigens dafür vorgesehenen Raum, in dem besondere Regeln gelten. "Es hat psychische Funktionen: das ist mein Sinn, das gibt mir Struktur, da weiß ich, was ich zu tun habe, was richtig und was falsch ist, was wahr und nicht wahr ist", sagt Soziologe Gugutzer. Werden spezielle Kurse belegt, sind die Trainierenden auch in Gemeinschaften integriert, in denen sie sich aufgehoben fühlen.

Wie stehen die Religionen zum Körperlichen?

Im Christentum wurde der Körper lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Einer der Gründe dafür ist in den Schriften der Kirchenväter zu sehen. Vor allem Thomas von Aquin warnte im 13. Jahrhundert davor, dass der Körper und seine Begierden nicht zu kontrollieren seien. Thomas wusste, wovon er sprach: Als er starb, brauchte es sechs seiner Schüler, um den stark übergewichtigen toten Philosophen und Theologen zu Grabe zu tragen. Bei aller Körperfeindlichkeit hatte Thomas von Aquin zu Lebzeiten dem Leib dennoch einige Rechte zugestanden.

"Wie die Nahrungsaufnahme ohne Sünde sein kann, wenn sie auf die rechte Weise geschieht, das heißt zur Förderung der Gesundheit, so kann auch die geschlechtliche Betätigung ohne Sünde sein, falls sie die rechte Weise und Ordnung wahrt, indem sie dem Zweck der Zeugung dient." Thomas von Aquin

Den Körper zu disziplinieren kann fester Bestandteil der Spiritualität sein – nicht nur im Christentum. "Der Körperaspekt ist essenziell in den asketischen Traditionen aller Religionen", betont der Marburger Theologieprofessor Gerhard-Marcel Martin. "Der Buddha war asketisch-radikal unterwegs, unter Verzicht auf Ernährung, bevor er den mittleren Weg gefunden hat."

"Viele Mönchstraditionen leben mit dieser Körperdisziplin und der Ironie, dass der Körper das wesentliche Instrument ist, um über den Körper hinauszukommen." Gerhard-Marcel Martin, Theologe

Schweiß und Schmerz

Auch im christlichen Gottesdienst wird vom Körper des Messias, von der Fleischwerdung des Gotteswortes gesprochen. Der Menschensohn starb am Kreuz, nachdem er von den römischen Legionären gefoltert und halb zu Tode geprügelt worden war. Ein Martyrium. Für die Münchner Soziologin Paula-Irene Villa ergibt sich hier eine Parallele zu heutigen, wenn auch freiwilligen, Martern im Fitnessstudio.

"Bestimmte Muskeldefinitionen oder Yoga-mäßige Körper sind nicht so stark mit Schmerz assoziiert, aber doch mit der Fähigkeit, sich gewissermaßen zu opfern, sich zu disziplinieren, an die Grenzen zu gehen", sagt Villa. Darauf würde auch die Werbung für Fitnessstudios anspielen: "Das Innere überwinden, gegen den inneren Schweinehund ankämpfen, sich selbst übertrumpfen - Schweiß und Schmerz spielen eine Rolle."

Bewegung im Gottesdienst?

Spiritualität durch Sport - kann das auch eine Bereicherung für die Kirche darstellen? Es gibt Konzepte, die körperliche Bewegung in die Liturgie miteinbeziehen, wie der "Nachteulen-Gottesdienst", der monatlich in Ludwigsburg bei Stuttgart stattfindet - mit Hunderten Besuchern. "Da sitzt man zwar in den Bänken, kann aber aufstehen, sich drehen, recken und strecken", erklärt der Hamburger Pastor Thomas Hirsch-Hüffell.

"Die Eingangsliturgie des Nachteulen-Gottesdienstes enthält Körperübungen. Entweder zum Thema Alter, dann gibt es Dehnungsübungen. Oder zum Thema: Wo ist der Himmel? Dann reckt man die Hände in die Höhe." Thomas Hirsch-Hüffell, Pastor

Die Erfahrungen mit solchen Gottesdiensten haben gezeigt, dass viele Menschen heute eher bereit sind als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, mit und über ihren Körper Spiritualität zu erfahren. "Warum soll man in der Kirche nicht mal eine halbe Stunde gehen?", fragt Thomas Hirsch-Hüffell. "Man kommt dabei in eine Art Trance. Dann stoppt man, ist still, und dann gibt es eine kurze Lesung. Was dann gesagt wird, hat eine hohe Wirkung."