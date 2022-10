Kult und Kontroversen: Buch über 23 Jahre Nürnberger KOMM

Schräg gegenüber vom Hauptbahnhof in Nürnberg steht ein langgezogenes Gebäude mit einem gläsernen Anbau. Es ist das Künstlerhaus, 1910 eingeweiht, hauptsächlich im klassizistischen Stil gebaut. Heute ist es ein Kulturzentrum, das den ursprünglichen Namen Künstlerhaus trägt. Von 1973 bis 1996 war es die Heimat des KOMM, des basisdemokratisch verwalteten Kultur- und Kommunikationszentrum, das bundesweit für Aufsehen sorgte. Denn es war ein gesellschaftliches Experiment.

Soziokultur und Selbstverwaltung im Kulturzentrum

Anfang der 1970-er Jahre gab es einen politischen und gesellschaftlichen Neuanfang, der vor allem von der Jugendkultur ausging. Es war die Zeit des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt, der die Losung von "Mehr Demokratie wagen" ausgab. Aus dieser Stimmung heraus entstand der Begriff der Soziokultur, auch geprägt vom damaligen Nürnberger Schul- und Kulturreferenten Hermann Glaser. Der Sozialdemokrat hatte die Idee von einem Kulturzentrum für alle. Auch auf sein Betreiben hin entstand das Kultur- und Kommunikationszentrum KOMM – eine Verbindung von Sozialem, Kulturellem und Politischen.

Buch mit Zeitzeugen und vielen Fotos

Nun erscheint ein Buch, das die wechselvolle und interessante Geschichte des außergewöhnlichen Kulturzentrums erzählt: "KOMM – 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung" heißt es. Herausgeber ist Christof Popp, der Sohn des Mitbegründers und langjährigen Leiters des KOMM, Michael Popp. Nach dessen Tod hatte Christof Popp Ordner mit Texten und Fotos seines Vaters über das KOMM gefunden, die nun in dem Buch erscheinen. Allerdings hat Christof Popp zusammen mit der Lektorin Karoline Tschuggnall die Texte sortiert, bearbeitet und ergänzt. Er hat viele Fotografien sowie Interviews mit Zeitzeugen hinzugefügt.

Selbstverwaltung als neue Form der Teilhabe an Kultur

Das KOMM war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes: In dem großen Gebäude am Eingang der Stadt war enorm viel Platz für zahlreiche unterschiedliche Gruppen, dadurch bot es für viele junge Nürnberger Raum, sich kreativ zu entfalten – oder manchmal einfach nur abzuhängen: Es gab Gruppen, die sich um Musikveranstaltungen kümmerten, um Filmvorführungen oder um Handwerkliches, wie die Renovierung einzelner Räume. Die Gruppen trafen sich regelmäßig in der Vollversammlung, um Regeln auszuhandeln, um das Programm festzulegen und die nächsten Schritte zu besprechen. Jutta Küppers war an dieser Selbstverwaltung von Anfang an maßgeblich beteiligt: "Das war natürlich manchmal anstrengend, manchmal aber auch wirklich produktiv“, sagt sie heute. Sie habe viel im KOMM gelernt. Dazu gehöre zum Beispiel auch, Verantwortung zu übernehmen.

Massenverhaftungen im März 1981

Im März 1981 machte das KOMM bundesweit Schlagzeilen mit den sogenannten "Nürnberger Massenverhaftungen“, die sich als ein handfester Polizei- und Justizskandal erwiesen: Nach einer Veranstaltung über die niederländische Hausbesetzerszene kam es am 5. März zu einer spontanen Demonstration, in deren Verlauf einige Schaufensterscheiben in der Innenstadt eingeschlagen wurden. Die Polizei kesselte daraufhin das KOMM stundenlang ein. In dieser Nacht wurden über 160 Menschen festgenommen, darunter auch Minderjährige. Richter unterschrieben 141 gleichlautende kopierte Haftbefehle. Die Verhafteten wurden auf Gefängnisse in ganz Bayern verteilt, ohne zu wissen, warum sie verhaftet wurden. Das Verfahren wies Rechtsverstöße und Pannen auf.

1996 wird das KOMM geschlossen

Das Buch "KOMM – 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung" beleuchtet auch, warum dieses gesellschaftliche Experiment 1996 ein Ende fand. Es war nicht nur die neue Stadtspitze der CSU, die das ungeliebte Kulturzentrum in seiner basisdemokratischen Form beenden wollte. Auch der gesellschaftliche Wandel, die zunehmend schrumpfende Bereitschaft, das kulturelle Leben basisdemokratisch mitzugestalten wird als einer der Faktoren für das Ende des KOMM angeführt.

KOMM als Keimzelle für Nürnberger Kulturlandschaft

Dennoch wäre die Kulturszene in Nürnberg ohne das KOMM heute ärmer. Es war gewissermaßen eine Keimzelle für die Kulturlandschaft von heute. So gingen das Bardentreffen, die Medienwerkstatt, das KOMM-Kino und vieles mehr daraus hervor. Ausführlich und mit vielen Details führt das Buch "KOMM – 23 Jahre Soziokultur in Selbstverwaltung" in die Kulturgeschichte der 1970-er bis 1990-er Jahre. Das KOMM wird auf 380 Seiten mit all seinen Facetten gezeigt, ohne zu beschönigen oder Probleme zu verschweigen. Es zeigt deutlich, dass Nürnberg mit dem KOMM neben Berlin oder Hamburg auf einmal richtig cool war und Trends setzte. Das KOMM war Vieles: experimentell, widersprüchlich und neuartig, kreativ und kontrovers, geliebt und verkannt. Aber es war vor allem eines: einmalig.