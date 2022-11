Kult auf Rädern: Das Bobby-Car wird 50 und zieht ins Museum

Zunächst wurde das Bobby-Car wegen seines eigenwilligen Designs belächelt - dann wurde es Kult. Nun feiert der vierrädrige Freund vieler Kinder in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das Stadtmuseum Fürth widmet dem roten Rutschauto deshalb eine eigene Ausstellung. Sie beleuchtet dessen Entwicklung - und zeigt auch eine große Auswahl des Spielfahrzeugs, das längst nicht mehr nur bei Kindern beliebt ist.

Bobby-Car-Rennen - auch für Erwachsene

1972 stellte die Fürther Firma Big-Spielwarenfabrik das Bobby-Car erstmals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg vor. Bald schon eroberte es nach Angaben des Museums die Kinderzimmer, Garagen und so manche Rennpiste. Auch Erwachsene stürzten sich auf den roten Flitzer und rasten bei abenteuerlichen Rennen steile Abhänge hinunter. Seit den 1990er-Jahren gibt es sogar echte Bobby-Car-Rennen für Erwachsene. Diese Seifenkisten-ähnlichen Wettkämpfe werden alljährlich von Vereinen wie „Bobby-Car-Sport-Verband e.V.“ oder „MiniCartClub Deutschland e.V.“ ausgetragen.

Deutschlandweit gibt es über zwanzig solcher verschiedenen Einzelvereine, die sich für das Bobby-Car begeistern. Die Rennen finden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Luxemburg, Frankreich oder Österreich statt. Der offizielle Geschwindigkeitsweltrekord mit modifiziertem Bobby-Car ohne Antrieb wurde in diesem Jahr mit 130 km/h von Marcel Paul vom Bobby-Car-Club-Altenhain aufgestellt. 2012 wurde das Spielzeugauto von der Tageszeitung taz scherzhaft zum „umweltfreundlichsten Auto des Jahres“ gewählt.