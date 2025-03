Kulikunst in Nürnberg: So schön kann Tinte rollen!

Digitalisierung hin oder her: Kugelschreiber fallen einem trotzdem täglich in die Hände. In der Kunstgeschichte hingegen nimmt dieses Schreib-Werkzeug eher eine Randposition ein. Genau dieser Nische widmet sich nun das Neue Museum Nürnberg: "Kulikunst" heißt die neue Ausstellung mit Werken von den 60er-Jahren bis heute.

Ein unterschätztes Kunstwerkzeug

"Erfunden wurde der Kugelschreiber 1953 von einem Ungarn namens Bíró, der wohl Kinder beobachtet hat, die eine Murmel durch eine Pfütze gerollt haben", erzählt Kuratorin Susann Scholl. Sie weiß, was die Menschen in den 50er Jahren am neu erfundenen Kugelschreiber so schätzten: Er schrieb schön flüssig und kleckste nicht so sehr wie die damals üblichen Füller, außerdem konnte er nicht abbrechen wie etwa ein Bleistift und anspitzen musste man ihn auch nicht.

Mitten aus dem Leben

Heute sind Kugelschreiber allgegenwärtig. In der Kunst aber kommt er alles in allem relativ selten zum Einsatz. Größte Herausforderung: Man kann ihn nicht wegradieren. Trotzdem arbeiteten ab den 60ern einige Künstler ganz bewusst mit dem Kugelschreiber, so Scholl: "Weil es ihnen darum ging, die Lücke zwischen Kunst und Gesellschaft zu schließen und die Kunst stärker ans Leben anzubinden."