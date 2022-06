Küste in Sicht! Liebermanns windig-wolkige Werke in Berlin

Man meint förmlich, den Moment zu spüren, den Augenblick, als würde der Blick des Malers beim Betrachten des Bildes sogleich auch der eigene. Man selber steht an diesem Strand, blickt auf die Szene: Den ockergelben Sand vor dem bleichen Horizont. Dazwischen das Meer wie ein ahnungsvoller Streifen, der Erde und Himmel voneinander trennt und sie zugleich verbindet. Dann die Phalanx der grünlich gefärbten Strandkörbe. Eine kleine Gruppe Badender am linken Bildrand hat sich trotz der offensichtlichen Kühle des Tages in die helle Gischt gestürzt. Weiter im Vordergrund bewegt sich eine Frau mit blassem Sommerhut über den gelbbraunen Sand, ein wenig nach vorn gebeugt, wohl wegen des Windes, neben ihr ein Kind.

Dieses Flüchtige, als seien Menschen Luftgestalten

Den flüchtigen Augenblick dieser Strandszene hat der Maler Max Liebermann im Jahr 1908 in seiner Sommerfrische Noordwijk eingefangen, einem kleinen holländischen Küstenort, in den er in den Jahren 1905 bis 1913 mit Frau und Tochter immer wieder reiste und dort für Wochen, mitunter für Monate blieb. Dort hielt er zahllose solcher Szenen fest. Alle dieser Arbeiten Liebermanns aus dieser Zeit bis zum Ersten Weltkrieg besitzen bereits dieses Flüchtige, Momenthafte, Durchsichtige, typisch Impressionistisch-Leichte, als seien Menschen Luftgestalten und das Leben nichts als ein kurzer, lichter und doch nur undeutlich wahrzunehmender Augenblick. Rund dreißig dieser Szenen in Öl, aber auch Pastelle und Skizzen sind jetzt im Museum in der Liebermann-Villa am Wannsee zu sehen. An ihnen wird Liebermanns Entwicklung hin zum Impressionismus klar erkennbar, sagt Direktorin Lucy Wasensteiner:

"Die Bilder sind für uns künstlerisch sehr interessant, die zeigen diese letzte Phase der Entwicklung bis hin zum Impressionismus. Ich glaube, man kann schon viele Parallelen sehen zwischen diesen letzten Werken hier in Holland und dann die Bilder, die er hier am Wannsee gemalt hat."