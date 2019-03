Küssen verboten: Warum hat der Papst den Handkuss verweigert?

Abschied von den Traditionen?

Warum sich Franziskus an diesem Tag nicht küssen lassen wollte, ist Nersinger nicht klar. Schließlich habe er selbst schon die Hand des Papstes geküsst – ohne Probleme. Franziskus sei zwar ein sehr spontaner Papst, der gerne mal Änderungen im Zeremoniell vornehme und Gepflogenheiten vereinfache. Es könnte aber auch sein, dass der Pontifex von den vielen Handküssen überfordert war. Das sei in der Vergangenheit auch bei anderen Päpsten der Fall gewesen, so Nersinger.

"Bei Papst Paul VI. passierte es ab und zu, dass er vom Küssen kleine Wunden bekam", sagt Nersinger. "Er hat dann am Schluss der Audienz seinem Sekretär die Hand gezeigt, da war der ein oder andere Kratzer drauf. Er hat dann gesagt: 'ferite di guerra' – Kriegsverletzungen." Seit dem 14. Jahrhundert ist der Fischerring der Amtsring der Päpste. Das Niederknien und Küssen des Rings war früher nicht nur ein Zeichen der Hochachtung, sondern auch mit einem Ablass der Sündenstrafen verbunden.

Papst lässt sich doch küssen

Im Internet gab es nach dem Video auch Kritik am Papst. Er habe mit der Geste die Menschen gedemütigt und mit kirchlichen Traditionen gebrochen. Doch das kurze Video zeigt nur einen Teil der Wahrheit. In der offiziellen Übertragung des Vatikan ist zu sehen, dass sich Franziskus von mehreren Gläubigen ohne Einwand den Ring küssen lässt. Warum er den Kuss mehr als 20 Gläubigen verwehrt hat – dazu hat sich der Vatikan nicht geäußert.