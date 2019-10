Küss mich, Dummkopf: Dionysus-Oper "The Bassarids" in Berlin

Schon im antiken Griechenland plagten sich die Bürger mit diesem zutiefst menschlichen Grundkonflikt zwischen Disziplin und Tollheit. Euripides machte aus den "Bassariden", den Anhängern des Dionysos mit dem vielsagenden Beinamen Bacchus, eine Tragödie, wobei Bacchus übersetzt nichts anderes als der "Rufer" heißt, eine Anspielung auf den Lärm, den seine Fans auf den Straßen veranstalteten. Leise sind die "Bassariden" übrigens auch nicht gerade. Auf der Bühne der Komischen Oper Berlin waren rund 200 Mitwirkende im Einsatz.

Menschenmassen auf der Treppe

Regisseur Barrie Kosky und seine Ausstatterin Katrin Lea Tag hatten eine Art antikes Theater entworfen, ein angedeutetes Halbrund mit Stufen. Da baute sich der Chor auf, der ja in der Antike gewöhnlich wortreich die Handlung kommentierte und auch in der Oper jede Menge zu tun hat. Auch Teile des Orchesters wurden auf der Bühne und im Saal untergebracht, der Graben war völlig überfüllt, der Aufwand enorm. Das erinnerte zeitweise an Inszenierungen von Fritz Lang, der in seinen Filmen ja gern Menschenmassen eine Treppe hochjagte und ließ in den Tanzszenen Assoziationen an Bollywood-Schmonzetten aufkommen. Dies umso mehr, als der amerikanische Tenor Sean Panikkar den Dionysus spielte, ein Sänger, dessen Eltern aus Sri Lanka stammen.