Künstliche Intelligenz und die Frage nach dem ewigen Leben

Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Andere können es nicht ertragen, dass sich ihre Spur nach dem Tod verliert. Sie wollen präsent bleiben - oder ihre Angehörigen wollen es, aus Angst vor dem Verlust.

Ein digitaler Doppelgänger wird erschaffen

Autor Hans Block und sein Künstlerkollektiv Laokoon beschäftigen sich seit Jahren mit der digitalen Identität von Menschen, auch über den Tod hinaus. "Es waren die Religionen, die die großen Narrative für das Nachleben in der Hölle oder im Himmel erschaffen haben, an die aber viele Menschen nicht mehr glauben", erklärt der Schriftsteller. Genau diese Lücke würde jetzt das Angebot neuer Technologieunternehmen schließen: "Sie bieten an, dass es so eine Art Weiterleben in der Cloud gibt, dass es eine weltliche Heilserzählung gibt, die uns hoffen lässt, dass von uns noch etwas bleibt."

Hinterbliebene können mit digitalem Klon sprechen

Für einen digitalen Doppelgänger muss ein Computer mit Fotos, Tönen, Tagebuchaufzeichnungen, Filmen und Charakterbeschreibungen des betreffenden Menschen gefüttert werden. Dieser wird zum digitalen Klon, zum Avatar und "lebt" auf einer Festplatte. Die "künstliche Intelligenz" macht es möglich, dass Hinterbliebene mit dem künstlich wiedererstandenen Toten in einem virtuellen Raum in Kontakt treten und mit ihm sprechen können. Schöne oder schaurige Vorstellung?

"Wenn ein Hinterbliebener einen sehr engen Verwandten verloren hat, weil er gestorben ist, dann wünscht man sich in dem Moment nichts sehnlicher, als diesen Menschen wieder zurückzugewinnen. Und da kann so ein Gespräch extrem heikel sein. Ein einziges falsches Wort, ein falscher Kommentar, kann eine unglaubliche Wirkung bei dem Hinterbliebenen oder der Hinterbliebenen hinterlassen", sagt Hans Block.

Japan: Mutter traf auf ihre längst verstorbene Tochter

In Südkorea hat man es ausprobiert: Die Mutter eines längst verstorbenen Mädchens traf im virtuellen Raum ihre Tochter. Acht Monate haben Techniker getüftelt, bis das Mädchen täuschend echt gestaltet war. Ihre Mutter wurde für die virtuelle Begegnung mit Virtual-Reality-Brille und berührungsintensiven Handschuhen ausgestattet.

"Wenn das tatsächlich so, wie man das vermutet, in fünf bis zehn Jahren ganz normal geworden ist, dass wir einen digitalen Doppelgänger von unseren Liebsten auf dem Smartphone haben, dann sollten wir jetzt anfangen, die Fragen zu stellen, was das eigentlich mit uns macht," warnt der Autor. Der Grund dafür wird an den Folgen des Experiments aus Japan deutlich: Die Mutter brach während der Begegnung zusammen.

Christliche Perspektive: Seele lebt bei Gott weiter

Deutliche Kritik an dem Prinzip des "ewigen Lebens" im Netz kommt auch von Seiten der Kirche. Denn aus christlicher Perspektive lebt Seele bei Gott weiter - und nicht im Netz, egal, wie täuschend echt die nachempfundenen Avatare dort sein können. Sie verhindern zudem, dass Hinterbliebene einen Abschluss finden mit der Zeit, die sie mit dem Verstorbenen hatten.

Anton Losinger, Weihbischof in der Diözese Augsburg und Ethik-Experte, fordert seit längerem weltweite Regeln für künstliche Intelligenz. "Menschliche Avatare haben den Riesennachteil, dass sie Fiktionsgebilde sind, bei denen wahre menschliche Regung, wie etwa Liebe oder Freundschaft, nicht möglich ist", sagt der Ehtik-Experte und fügt hinzu: "Der zweite entscheidende Vorwurf von mir ist, dass die Entwicklung von Avataren, die man als Menschen sehen würde, eine Lüge und eine Täuschung ist. Das eine ist das Original, das andere ist Fiktion."

Künstliche Intelligenz und die Frage nach der Seele

Als digitale Kunstfigur im Netz herumgeistern, obwohl der irdische Weg längst zu Ende ist – künstliche Intelligenz kann Grenzen sprengen. Das macht auch dem Theologen Sorgen. "Die Theologie und das christlich-abendländische Menschenbild haben ein Bild entwickelt, das mit dem Begriff der Auferstehung zusammenhängt." Das sei der ganz zentrale Punkt, wenn es um die Frage nach dem ewigen Leben geht: "Zugrunde liegt natürlich, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, die mit einer unsterblichen Seele beschenkt ist. Zu meinen, wir könnten eine unsterbliche Seele im Netz konstruieren, das ist ein falscher Weg", so Losinger.