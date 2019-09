Künstliche Intelligenz rekonstruiert übermaltes Picasso-Bild

Dieses Nachmalen Picassos geschieht – ein großer Unterschied zum Geschäft der Fälscher à la Beltracchi – im Namen der Erkenntnis. Die Forscher können so Einblicke in Picassos Schaffen und Entscheidungsprozesse gewinnen: Warum hat er die Frau übermalt statt vollendet? Fehlten ihm Leinwände? Was gefiel ihm nicht, die Perspektive? Die Haltung? Was war nicht mehr angemessen? Und es vermeidet, weil es mit einem Algorithmus und nach festgelegten neuronalen Mustern funktioniert, die subjektive Färbung und Gewichtung, die sich beim Nachmalen leicht einstellen – selbst, wenn dabei keiner am Werk ist, der sich einbildet, der bessere Picasso zu sein. Da dieses Nachmalen auf einem "echten" Entwurf Picassos und vollendeten echten Werken derselben Periode des Malers basiert, wird es auch niemanden dazu verführen, die KI selbst als originell und kreativ zu begreifen.

Zusammenarbeit von Mensch und Maschine

Die Methode, ein verborgenes Kunstwerk mit subjektivem Input und dem 'neural style transfer' zu kombinieren, helfe, so sagen die beiden KI-Forscher Bourached und Dann, den kreativen Prozess des Künstlers umfassender zu verstehen. Außerdem schaffe und kultiviere sie die Zusammenarbeit von Mensch und KI – und damit Empathie mit dem kreativen Potenzial der KI und ihrem harmonischen Nutzen als Werkzeug des Künstlers.