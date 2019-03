Wie Künstliche Intelligenz und Big Data Kinofilme verändern

Daten zur besseren Vermarktung

Ihre Hoffnung setzen Hollywoods Filmstudios in Sachen Big Data zurzeit aber weniger auf solche teuren computergenerierten Visual Effects, sondern vor allem auf ihren Wert für eine bessere Vermarktung von Filmen. Und sie erweisen sich bei näherem Hinsehen als wahre Datenkraken: Die Studios wissen, was für Zuschauer für welche Filme online Tickets kaufen, sie erfassen, wer wie welche Medien nutzt und wann. Und dem "warum" kommen sie mit aufwändigen Datenanalysen auf die Spur. Dabei helfen soll das Entertainment Technology Center – ein Think Tank an der University of Southern California, der von allen großen Hollywood-Studios aber auch von Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley finanziert wird.

Der Datenwissenschaftler Yves Bergquist forscht hier an einer Künstlichen Intelligenz, die dank künstlicher neuronaler Netze in der Lage sein soll, den Erfolg eines Films vorherzusagen. Diese neuronalen Netzwerke sollen es der KI erlauben, den Zusammenhang von verschiedenen Elementen einer filmischen Erzählung zu erkennen und ihre Wirkung auf das Publikum sichtbar und vergleichbar zu machen. Dafür zieht das Team von Bergquist neben Informationen zur Gestaltung des Films, der Tonalität, der Musik, Licht und Kameraeinstellungen auch Daten aus den Sozialen Medien heran. "Wir nutzen die Sozialen Medien und Publikumskonversationen," erklärt Bergquist, "und versuchen, daraus die Stimmung und den kognitiven Zustand abzuleiten, um wirklich verstehen zu können, welche Eigenschaften von Medieninhalten wie und bei welchem Teil des Publikums Anklang gefunden hat."

Erst dann – so das Versprechen der Datenwissenschaftler – kann ein Film erfolgreich bei den Menschen beworben werden, die der Film auch tatsächlich interessieren könnte. Dieser mikroskopische Blick auf das Publikum ist neu in der Filmbranche, die jahrzehntelang mit den gleichen und oft fehlerhaften Annahmen gearbeitet hat und sich nur langsam traut, diese zu überdenken. Frauen und People of Color in der Hauptrolle galten beispielsweise lange als Kassengift, bis im vergangenen Jahr "Black Panther", "Wonder Woman" und "Crazy Rich Asians" rekordverdächtig viele Menschen ins Kino holten.

Originellere Filme dank Künstlicher Intelligenz?

In den Marketingabteilungen sorgen die Datenanalysen so immer wieder für Überraschungen: Als der erste Trailer zum Superheldenfilm "Aquaman" veröffentlicht wurde, belegten die Daten, dass der Trailer entgegen der Erwartungen ausgerechnet beim weiblichen Publikum besonders gut ankam – woraufhin das Produktionsstudio Warner Bros. die Marketingstrategie kurzfristig änderte, um auch männliche Fans mit ins Boot zu holen. Der Film wurde ein weltweiter Hit.