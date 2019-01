Diese ethischen Probleme entstehen durch Künstliche Intelligenz

Es beginnt mit einer weißen Fläche. Obwohl "beginnt" hier eigentlich das falsche Wort ist. "Endet" auch. Susanne Steinmassl hat einen endlosen Film geschaffen. "The Future is not unwritten" heißt das Projekt, das gerade bei der DLD-Konferenz gezeigt wurde. Steinmassl nennt das Ganze „Smart Film“, schließlich wurde er doch ausschließlich von einer Künstlichen Intelligenz (KI) komponiert. Die Regisseurin und ihr Team haben nur das Programm geschrieben. "Ich bin immer wieder überrascht, was dabei rauskommt. Ich weiß einfach nicht, was als nächstes passiert. Es kommt schon mal vor, dass sich Leute aus dem Team eine halbe Stunde reinschauen und dann total drin verlieren - das macht schon ein bisschen süchtig."

Tanzende Formen, algorithmisch retuschierte Bilder, dazu Texte von KI-Pionieren wie Ray Kurzweil und ein atmosphärischer Soundtrack: "The Future is not unwritten" zeigt, wie man auch auf Künstliche Intelligenz schauen kann: nämlich staunend, vor der Technik. Und natürlich vor dem Potenzial das in dieser noch für die Kunst steckt.

Machine Learning gefährdet Jobs

Auf den Bühnen des DLD geht es hingegen weniger verträumt zu. Die Technik, die eigentlich Machine Learning heißt und schon seit Jahren als das nächste große Ding hochgeschrieben wird, wird auch dieses Jahr auf der DLD heiß diskutiert.

Dabei sind wir im Diskurs eine Stufe weiter. Es geht nicht mehr darum, ob Machine Learning das nächste große Ding wird, sondern wie man die gesellschaftlichen Folgen der Technik abfedern kann. Die ethische Nutzung von KI steht tatsächlich im Vordergrund. Nur wie genau diese Ethik aussehen soll, das ist noch nicht klar. Da wäre zum einen der Arbeitsmarkt: „Rund 14 Prozent aller Jobs in Deutschland sind durch Automatisierung akut gefährdet. In den USA sind es 50 Prozent“, meint zum Beispiel der Globalisierungsforscher Ian Goldin. Veränderungsprozesse laufen - auch durch Technologie beschleunigt - immer schneller ab und die Weltgemeinschaft müsse jetzt noch enger zusammenarbeiten als jemals zuvor, um die Folgen abzudämpfen.