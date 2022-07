Künstlerische Tanzperformance mitten auf der Straße

Da radelt man abends in Nürnberg am Kanal entlang und entdeckt unverhofft an der Anlegestelle für Passagierschiffe sechs Holzpaletten jeweils mit einem Metallgestell versehen. Und während man sich noch wundert, wird klar, dass es sich um eine provisorische Tanzbühne handelt.

Plötzlich setzt fulminante Musik ein und wie aus dem Nichts tauchen sechs Tänzerinnen und Tänzer auf. Sie streifen ihre gold-blauen Mäntel ab und beginnen auf dieser kleinen Straßenbühne ihre sinnliche Tanzperfomance: princial.SACRE.

Tanzperformance kostenlos und im Freien

Die vier Tänzerinnen und zwei Tänzer verlassen ihre gewohnte Ballettbühne und performen im Freien, so dass es jeder erleben kann. Draußen, in ungewohnter Umgebung, unaufdringlich und kostenlos.

Geboren aus dem Kerngedanken des Ballettmeisterwerks "Sacre du printems" vom Komponisten Igor Strawinsky – 1913 vom "Ballets Russes" in Paris uraufgeführt – erweckt das kleine Ensemble ein 15-minütiges Opferritual tänzerisch zum Leben. "Sacre du printemps" ist Französisch und bedeutet Frühlingsopfer. Darin wird nach altem heidnischem Ritual eine junge Frau als Opfer für eine gute Ernte dargebracht. Die Uraufführung sorgte damals für einen Skandal, machte aber Strawinsky weltberühmt. Und heute? Genau das will SETanztheater herausfinden.

Virtuose Tanz-Geschichten erzählen

Es ist das Projekt des Tänzers und Choreografen Sebastian Eillers, der 2004 das SETanztheater Nürnberg gegründet hat. Seine Spezialität: mit regionalen und internationalen Künstlern virtuose Tanzgeschichten zu erzählen aber immer auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Diesmal dieses klassische Ballettmotiv, aber mit heutigem Bezug, kostenlos, für alle, unter freiem Himmel.

Nach der 15-minütigen Performance suchen die Künstler das Gespräch mit den Zuschauern. Ihre Absicht: die Menschen für (Hoch)Kultur zu begeistern, vor allem nach der darbenden Zeit während der Corona-Pandemie. Eine Spende für ihren Auftritt wollen sie nicht.

Weltweit 300 Tanz-Bewerber dafür gecastet

Auch wenn sie mit ihren Auftritten kein Geld verdienen, haben sich für dieses Projekt rund 300 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Welt beworben. Am Ende wurden sechs genommen. Unter ihnen auch die aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew stammende Olena Dolgikh. Für dieses Engagement ist sie mühsam über 40 Stunden lang mit dem Bus angereist. Was sie daran reizt, ist diese ungewöhnliche Idee, die dahintersteckt.

Viel Geld verdienen die Tänzerinnen und Tänzer mit diesem Projekt nicht. Es wird lediglich staatlich gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative Neustart Kultur.

Auftritte in der fränkischen Region

Bis 7. August ist das SETanztheater mit principal.SACRE unterwegs. Auftrittsorte sind: