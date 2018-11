Elfen im Bayerischen Wald: Wie Künstlerinnen die Provinz erobern

Kathrin Savvulidi und Aylin Neuhofer, zwei Münchner Künstlerinnen Ende 20, haben sich entschieden, ihre Kunstaktionen und Real-Life-Performances von der Stadt aufs Land zu verlegen. Mit dem eigenen Taxi fordern sie Leute von der Straße auf, mitzufahren und zu erzählen, was sie beschäftigt. Mit dem Megaphon lenken sie die Aufmerksamkeit auf ihre Aktionen, was schon selbst eine Aktion ist. Sie nennen sich New Elves, Neue Elfen, geschrieben new11, und wollen durch eine Kunstaktion herausfinden, wie die Leute aus dem Luftkurort Viechtach im Bayerischen Wald bei direkter Konfrontation auf sie reagieren. Eine Annäherung, die sich die Viechtacher wohl nur im betrunkenen Zustand trauen. Die Künstlerinnen wollen verstehen, warum immer wieder Spannungen zwischen ihnen und den Einheimischen entstehen und wie diese abgebaut werden könnten. Am Ende der Fahrt laden die Künstlerinnen den Zufallsgast ein, am nächsten Tag zu ihrer Vernissage ins Alte Hospital zu kommen.

Sie haben das Haus der Therese Schiessel übernommen, die dort lebte und starb. Die Elfen zeigen, wo der Tisch stand, auf dem noch aufgeschlagen die Zeitung vom Tag ihres Todes lag. Auch eine Brustprothese der alten Dame haben sie dort gefunden und vergoldet. Die Aufarbeitung der Geschichte des Hauses und seiner Bewohnerin wurde zum künstlerischen Großprojekt und schließlich sogar zum Thema ihrer Abschlussarbeit an der Kunstakademie.