Künstlerinnen hatten es zu lange schwer in Deutschland

Nancy Spero, Maria Lassnig, Louise Bourgeois, Kiki Smith - Namen von Künstlerinnen der Gegenwart, deren Werke international geschätzt und hoch gehandelt werden. Und deren Weg durch die Münchner Galerie Gross geführt hat. Seit vielen Jahren setzt Barbara Gross sich dafür ein, dass Künstlerinnen von einem größeren Publikum wahrgenommen werden. In diesen Tagen feiert sie das 30jährige Bestehen ihrer Galerie - und 30 Jahre Wirkung. Judith Heitkamp hat mit Barbara Gross gesprochen.

Judith Heitkamp: Hat sich für Frauen in der Kunst aus Ihrer Sicht in diesen 30 Jahren seit 1988 etwas geändert?

Barbara Gross: Grundsätzlich natürlich schon. Kurz nachdem ich einen Schwerpunkt darauf gelegt hatte, Künstlerinnen zu zeigen, haben nach und nach auch andere Galerien angefangen, einzelne Künstlerinnen in ihr Programm aufzunehmen. Und dann kamen zuerst die Kunstvereine und irgendwann auch die Museen ... . In den angelsächsischen Ländern ging das schneller, in Deutschland gibt es bis heute ein ziemliches Defizit.

Was war die größte Herausforderung?

Für uns war die größte Herausforderung - zu überleben. Dass die Galerie sich überhaupt trug, das stand immer auf der Kippe. In den ersten zehn Jahren habe ich jedes zweite Jahr gedacht, die Galerie muss schließen ... und dann hat doch wieder ein Museum etwas gekauft. Und dann hat es wieder für drei Monate gereicht.

Haben die Museen eigentlich Fehler gemacht? Viele Werke heute berühmter Künstlerinnen hätten man damals in Ihrer Galerie kaufen können, als diese Frauen noch am Anfang standen.

Manches war außerhalb des Blickwinkels, würde ich sagen. Manches wurde nicht verstanden. Heute sehen die Museumsleute das selbst so und sagen mir das auch. Dass es zum Beispiel viel zu lange gedauert hat, bis Maria Lassnig als großartige Künstlerin erkannt wurde. Werke von ihr gab es in keinem deutschen Museum außer in Hamburg! - bei einem österreichischen Museumsdirektor. Sie musste erst in der Serpentine Gallery und im Centre Pompidou gezeigt werden, bis auch ein deutsches Museum eine Ausstellung gemacht hat. Heute ist kaum noch nachzukaufen, was da versäumt wurde, die Museen haben kein Geld und mit der internationalen Anerkennung dieser Künstlerinnen sind die Preise gestiegen. Wenn nicht Sammler rechtzeitig gekauft haben und dann an öffentliche Museen schenken, dann gibt es kaum eine Chance. Es sei denn, es gäbe den politischen Willen.

Dann hier ein Joker für Sie: Wenn Sie drei Werke nach Deutschland holen dürften, in öffentliche Museen - welche drei Kunstwerke wären das?

(überlegt) ... eine Zelle von Louise Bourgeois ... Maria Lassnig, wobei, da muss man sagen, da ist inzwischen was passiert ... und Nancy Spero, diese großartigen mehrteiligen Paneele über die frauenfeindlichen Sprüche der deutschen Philosophen – das wäre eine Arbeit gewesen, da hätte sich Nancy Spero sehr gefreut, wenn die mal in ein deutsches Museum gekommen wäre. Die ist jetzt in Kanada.

Wie war es bei Ihnen? Sie haben am Anfang selbst Kunst studiert - woher kam der Entschluss, eine Galerie aufzumachen?

Als Künstlerin muss man ein sehr großes Selbstbewusstsein haben und sich eigentlich auch überschätzen, damit man diesen Weg wirklich geht ... ich habe von Anfang an gemerkt, dass mir die Vermittlung mehr liegt. Ich habe auch viel Politik gemacht in meiner Studienzeit. Im Kunststudium habe ich viel gelernt, ich weiß, wie ein Bild entsteht, ich weiß, was Farbe ist, ich kenne mich mit den Techniken aus und ich bin im Gespräch mit den Künstlern und Künstlerinnen. Ich lasse ihnen meine Räume, damit sie wirklich etwas Neues ausprobieren können. Zum Beispiel Michaela Melián hat eigentlich für jede Ausstellung einen neuen Werk-Komplex geschaffen, der später dann auch woanders gezeigt wurde; aber die Ausstellung in der Galerie war Möglichkeit und Anlass, etwas Neues zu erarbeiten.