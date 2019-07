Wenn Frauen auf hoher See das Ruder übernehmen

Sie sind für Ihre Recherchen nicht nur in die Welt des Fiktionalen eingetaucht, sondern auch ganz real zur See gefahren. Sie haben sich hineinbegeben in die sehr männlich besetzte Welt auf einem Containerschiff. Was wollten Sie genau herausfinden?

Ich bin als Passagierin mitgefahren. Ich habe da nicht gearbeitet. Erst mal war das Ganze als künstlerisches Projekt geplant und ein großer Traum von mir. Mein Vater ist zur See gefahren, und ich wollte es auch immer mal machen, habe aber gesagt, ich lass es erst mal alles auf mich zukommen und schau, was überhaupt passiert. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass andere Frauen an Bord sind, aber zwei sind mir dann begegnet. Es gab eine zweite Offizierin und eine Schiffsmechanikerin. Aufgrund deren Erzählungen, Geschichten und Alltag, den ich dort mitbekommen habe, habe ich einen Videofilm gedreht.

2017 war das. „Der Tag einer Frau an Bord“ heißt der Film. Inwiefern ist denn der anders als der Tag eines Seemanns?

Der Tag unterscheidet sich natürlich insofern, als dass man ganz wenig andere Frauen an Bord trifft beziehungsweise im Glücksfall hat man eben noch eine Kollegin an Bord. Das ist aber nicht immer so. Meistens ist man ganz alleine, und da ist der Unterschied recht hoch zu den Männern, insofern man beispielweise keine direkte oder gleichgeschlechtliche Ansprechpartnerin für gewisse Probleme hat.

Frauen in Seefahrerberufen sind, Sie haben es gesagt, extrem selten. Jetzt könnte man sagen: Das hat aber doch gar nichts mit Diskriminierung zu tun, zumindest nicht auf einem Frachtschiff, sondern biologische Gründe, denn die Arbeit auf dem Containerschiff ist hart. Männer sind – im Durchschnitt zumindest – körperlich kräftiger. Im Sport treten die Frauen aus diesem Grund ja auch nicht gegen Männer an, sondern in getrennten Wettbewerben. Das zweifelt auch keiner an. Was würden Sie zu diesem Argument sagen?

Dazu würde ich sagen, dass die heutigen Containerschiffe so hoch technisiert sind, dass es keinerlei physischer Kräfte bedarf, um so ein Schiff zu steuern. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem Maschinenraum und der Brücke. Im Maschinenraum, da würde ich zustimmen, ist die Arbeit physisch sehr hart. Es gab eine Mechanikerin an Bord, mit der würde ich nicht gerne tauschen wollen. Aber auf der Brücke ist wirklich alles technisch. Es bedarf einfach nur einer nautischen Ausbildung.

Wie ist denn das Zusammenwirken von Fiktion und Realität auf diesem Gebiet? Dass es keine Kapitäninnen in der Literatur gibt, hat das bewusstseinsbildend auf die Realität gewirkt?

Naja, idealerweise hat man ja eine Identifikationsfigur in Romanen. Da stellt sich bei Frauen aber sowieso immer noch die Frage, ob man sich nicht sowieso viel stärker mit dem anderen Geschlecht identifiziert, weil es sehr viel mehr bekannte Schriftsteller als Schriftstellerinnen gibt. Für mich persönlich ist „Moby Dick“ einer meiner Lieblingsromane. Da gibt es eigentlich praktisch keine Frau, und ich wollte trotzdem aufgrund dessen zur See fahren. Aber es wäre wahrscheinlich schon hilfreich, wenn es Romane mit Kapitäninnen gäbe.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.