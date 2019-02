vor 26 Minuten

Künstlerin aus Bamberg erschafft Leuchtobjekte aus Porzellan

Als Christiane Toewe vor 30 Jahren in China eine große und trotzdem federleichte Porzellanschale in die Hände gelegt bekam – da war es um sie geschehen. Seitdem erschafft die Künstlerin in Bamberg Leuchtobjekte und Rauminstallationen aus Porzellan.