Künstler und der Luchs: Ausstellung im Bayerischen Wald

Internationale Künstlerinnen und Künstler und ihre Auseinandersetzung mit Wald, Wildnis und dem Luchs: In einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt zeigen das Nationalparkinfozentrum "Haus zur Wildnis" in Ludwigsthal und die Galerie "Kuns(t)räume grenzenlos" in Bayerisch Eisenstein zahlreiche verschiedene Kunstobjekte, die dem Luchs gewidmet sind. Die Ausstellung ist in beiden Häusern von Sonntag, 26. Juni bis 6. November zu sehen.

Ausstellung soll Akzeptanz des Luchses stärken

Für das Ausstellungsprojekt "Lynx – Im Zeichen des Luchses" haben sich 40 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Österreich und den USA mit dem Luchs und seinem Lebensraum Wald beschäftigt. Sie zeigen mit ihren Werken in Bronze, Holz, Glas, in Öl, auf Leinwand oder in Tusche auf der Haut eines Rehbocks die Eleganz und Schönheit des Luchses.

Die künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Luchs zeigt die Galerie "Kuns(t)räume grenzenlos" in Bayerisch Eisenstein, während im Haus zur Wildnis in Ludwigsthal großformatige Fotografien des Luchses ausgestellt sind. Das Projekt "Lynx – Im Zeichen des Luchses" will den Luchs noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit setzen. Es soll dessen Akzeptanz fördern und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Wildnis wecken.

Der Luchs ist die größte Katzenart Europas

Der Luchs ist die größte Wildkatzenart Europas. In freier Natur sind die anmutigen, scheuen Tiere kaum zu beobachten. Dennoch faszinieren sie die Menschen - gleichzeitig entzünden sich um die Luchse nach wie vor aber oft kontroverse Diskussionen. Weiterhin wird den Tieren nachgestellt, sie werden illegal getötet. Luchse gelten laut WWF in Deutschland als eine vom Aussterben bedrohte Art.

Durch die Jagd auf sie und den Verlust ihrer Lebensräume waren sie in Bayern bereits verschwunden. Inzwischen haben sich durch Wiederansiedlungsprojekte im Nationalpark Bayerischer Wald, dem angrenzenden Böhmerwald und auch im Harz wieder vergleichsweise stabile wildlebende Populationen entwickelt. Deren langfristiges Überleben in freier Natur ist aber längst nicht gesichert.

Die Ausstellung "Lynx – Im Zeichen des Luchses" ist in der Galerie "Kuns(t)räume grenzenlos" in Bayerisch Eisenstein jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, das Nationalparkinfozentrum "Haus zur Wildnis" ist täglich von 9 bis 18 Uhr offen.