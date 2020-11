Künstler über Pandemie: "Generalstrafe" oder "Aufwachprozess"?

Überraschend nachdenkliche Töne aus der Kulturbranche zur Corona-Krise. Proteste sind dagegen kaum noch zu vernehmen. So betrachtet Star-Dirigent Christian Thielemann, der musikalische Leiter der Bayreuther Festspiele, die Pandemie als "Zeichen", wonach "irgendjemand" seinen Zeigefinger hebe und sage: "Wenn ihr so weitermacht, dann kriegt ihr die Quittung für euer Tun." In einem Gespräch mit der "Herder Korrespondenz" in Freiburg sprach Thielemann von einer "Art Generalstrafe fürs Herumreisen", die Krise zwinge die Musikbranche "inne zu halten", ihr bleibe gar keine andere Wahl.

Denn früher sei das Tournee-Geschäft noch "in einem gewissen Rahmen" geblieben, Wilhelm Furtwängler sei zum Beispiel in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts mit den Berliner Philharmonikern noch mit dem Zug zu den Auftritten gefahren. Thielemann gilt seit langem als ausgewiesener Kritiker der globalen Omnipräsenz von Top-Musikern und lehnt es für sich selbst ab, ständig zwischen den Kontinenten hin und her zu pendeln.

Menschen in der "Wohlstandsblase"?

Auch Sängerin Nena betrachtet die aktuelle Krise als "intensiven Aufwachprozess". In einem Interview mit der auflagenstarken "ADAC Motorwelt" sagte sie: "Wir als Menschengemeinschaft auf dieser Erde sollten jetzt ganz nah zusammenrücken und uns fragen: Wo wollen wir hin? Immer mehr Menschen sind bereit für den großen Wandel, der sich hier vollzieht." Vor der Pandemie, so die Künstlerin, hätten die Menschen sich in einer "künstlich aufgeplusterten Wohlstandsblase" befunden.

Noch im Oktober hatte Nena mit einer Bemerkung auf ihrem Instagram-Account für Befremdung gesorgt. Dort hieß es von ihr: "Ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist."