Künstler Jerry Zeniuk malt Farbharmonien gegen Ausgrenzung

Maler Jerry Zeniuk besucht die frisch renovierte Kirche St. Georg in Hebertshausen. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort: Von hier aus hat man sehen können, wie tausende Menschen erschossen wurden. Häftlinge des KZs Dachau. Der Schießplatz unterhalb des Kirchbergs ist heute ein Mahnmal. "Hier zu stehen und das zu reflektieren, ist wirklich eine Tragödie", findet Jerry Zeniuk, "sehr traurig und sehr emotional."

Geboren als Vertriebener, fühlte sich Jerry Zeniuk stets heimatlos

Für diese Kirche an diesem besonderen Ort hat Jerry Zeniuk neue Glasfenster entworfen. Er ist ein weltweit bekannter Künstler. Geboren ist er kurz nach Kriegsende in einem Vertriebenenlager bei Lüneburg. Seine Eltern flohen aus der Ukraine, er selbst fühlt sich bis heute heimatlos, sagt er: "Ich habe keine Heimat, ich bin in Deutschland geboren, in den USA großgeworden, bin dort als Professor an der Kunstakademie tätig, alle diese Orte sind Heimat, aber auch keiner ist Heimat. Am Ende ist meine Kunst meine Heimat, die Farbe, der malerische Blick auf die Welt."

Farbkontraste sind für ihn wie unterschiedliche Menschen

Seine Kunst bringt er in seinem Münchner Atelier auf die Leinwand. Ob Glasfenster oder Gemälde, Jerry Zeniuks Botschaft ist immer die Gleiche: Die Farben einzeln sind nichts, erst zusammen ergeben sie ein stimmiges Ganzes. Und so ist es mit den Menschen auch, findet der Künstler: Keiner soll den anderen dominieren.

Wie Flüchtlinge: "Alle suchen miteinander Harmonie"

"In gewisser Weise vertritt jede Farbe Flüchtlinge: Deutsche, Amerikaner, Afrikaner. Und alle zusammen suchen miteinander eine Harmonie und eine Balance.", so erklärt es Zeniuk. Um diese Philosophie ging es ihm auch bei seinen Glasfenstern in der wieder hergerichteten Kirche in Hebertshausen. Blau, rot, grün: Die Fenster mit ihren vielen unterschiedlichen Farben sind auch hier ein Symbol gegen Ausgrenzung, erst recht an diesem Ort, mit dem Blick auf den ehemaligen Erschießungsplatz des Konzentrationslagers Dachau.