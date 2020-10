Nach Förder-Flop: Neustart bei Künstler-Hilfen angekündigt

Die Programme der Bayerischen Staatsregierung für die Kulturszene hätten bislang nicht die erhoffte Wirkung erzielt, so Ministerpräsident Markus Söder bei seiner Regierungserklärung am Mittwoch im Landtag.

Vor allem das Angebot für Solo-Selbstständige von bis zu jeweils 1.000 Euro über drei Monate hinweg sei zu wenig angenommen worden: "Etwas, was nicht funktioniert, muss man verbessern", so Söder. "Das tun wir. Darum machen wir einen Neustart, den haben wir mit der Kunstszene besprochen und vereinbart." Söder verwies auf den Bund, der Unternehmer in der Veranstaltungsbranche demnächst mit einem "fiktiven Unternehmerlohn" helfen will. Bis dahin gehe Bayern "auf jeden Fall voraus".

Neuauflage der Künstlerförderung ohne zeitliches Limit

Nach dem Vorbild von Baden-Württemberg werde der Freistaat ein neues Solo-Selbstständigen-Programm für Künstler auflegen, ohne zeitliche Begrenzung, "bis die Pandemie vorbei ist". Einzelheiten nannte Söder nicht.

Das ursprüngliche Programm war am 30. September ausgelaufen und vergleichsweise wenig angenommen worden. Arbeitslose Künstler wählten stattdessen lieber gleich die Grundsicherung, also Hartz IV. Kritisiert wurde vor allem, dass das Solo-Selbstständigen-Programm zunächst nur für Mitglieder der Künstlersozialkasse galt und dass Antragsteller nur wenig Ersparnisse haben durften. Viele fürchteten daher, zuerst ihre Altersvorsorge aufbrauchen zu müssen, bevor sie die 3.000 Euro beanspruchen konnten.

Außerdem hatten nicht wenige bereits Geld aus anderen Fördertöpfen erhalten, was ebenfalls ein Ausschluss-Kriterium für die Soforthilfe war. Zudem gab es im Kultusministerium bis vor wenigen Wochen keinen direkten Ansprechpartner für die Freie Szene und die Anträge waren aus Sicht der potenziellen Nutznießer viel zu kompliziert. Letztlich erhielten nur rund 8.000 Antragsteller Geld.