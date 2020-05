Er verhüllte den Reichstag: Künstler Christo gestorben

Der Künstler Christo ist im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. Das wurde auf seiner Internetseite bekanntgegeben. Seine spektakulären Installationen hatten ihn weltberühmt gemacht. 1995 verhüllte er gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude den Reichstag in Berlin. Etwas mehr als fünf Millionen Menschen sahen damals den "Wrapped Reichstag". Besonders mit verhüllten Gebäuden sorgte Christo für Furore: Aktuell bereitete der Künstler zuhause in New York die Verhüllung des Pariser Triumphbogens vor. Das Projekt sollte eigentlich in diesem Jahr umgesetzt werden, musste wegen der Corona-Krise jedoch auf den Herbst 2021 verschoben werden. Nun ist Christo plötzlich gestorben. Bleiben werden die Erinnerung an viele große Projekte, die nur temporär zu sehen waren.

Christos vergängliche Kunst

Die Kunst von Christo und seiner Partnerin Jeanne-Claude war nicht von Dauer. Knapp 25 Jahre ist es nun her, dass die beiden in Berlin den Reichstag verpackten. Kunstliebhaber aus aller Welt pilgerten in die Hauptstadt, um das monumentale Kunstwerk zu bestaunen – bevor es wieder verschwand.